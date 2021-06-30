В Госдуме РФ поздравили сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020

«Ребята молодцы! Сразу видно, что бились до последнего! Игра была красивая, бесспорно. Не вижу никаких политических идей. У меня есть два знакомых футболиста. Я за них очень рад. Я поздравляю всех настоящих украинских болельщиков, которые реально переживали за национальную сборную», — сказал Свищев «СЭ».