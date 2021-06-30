«Порой футбол жесток». Поль Погба выступил с заявлением после вылета Франции с Евро-2020

«Порой футбол жесток… Жесток и прекрасен. Матч со Швейцарией принёс нам горечь, но сделал счастливыми наших соперников. В этом красота футбола. Конечно, мы хотели добиться положительного результата.



Огромное спасибо всем нашим болельщикам по всему миру. Было прекрасно видеть вас, слышать, и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и наслаждение во всех матчах. Мы не опустим головы и вернёмся сильнее. Наконец, мои поздравления Швейцарии», — написал Погба в своём «инстаграме».