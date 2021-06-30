Кроос объявит о завершении карьеры в сборной Германии после вылета от Англии на Евро
Полузащитник «Реала» Тони Кроос больше не будет выступать за сборную Германии.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос больше не будет выступать за сборную Германии.
Футболист в скором времени объявит о своем решении официально. Оно является окончательным, пишет Marca со ссылкой на Bild.
Кроос выступал за сборную Германии на протяжении 11 лет. В составе команды он выиграл чемпионат мира 2014 года.
Вчера немцы завершили выступление на Евро-2020, проиграв сборной Англии (0:2) в 1/8 финала турнира.