УЕФА выбрал лучшие голы 1/8 финала Евро-2020

В ролик попали четыре забитых мяча: точный удар нападающего сборной Франции Карима Бензема, а также гол хавбека французской сборной Поля Погба в матче со Швейцарией, мяч форварда сборной Испании Альваро Мораты в игре с Хорватией и гол бельгийского хавбека Торгана Азара в матче с Португалией.