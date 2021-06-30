УЕФА выбрал лучшие голы 1/8 финала Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter видео лучших голов 1/8 финала чемпионата Европы.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter видео лучших голов 1/8 финала чемпионата Европы.
В ролик попали четыре забитых мяча: точный удар нападающего сборной Франции Карима Бензема, а также гол хавбека французской сборной Поля Погба в матче со Швейцарией, мяч форварда сборной Испании Альваро Мораты в игре с Хорватией и гол бельгийского хавбека Торгана Азара в матче с Португалией.
Напомним, во вторник определились все четвертьфиналисты Евро-2020.