Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса

«Что касается проведения матчей Евро, то здесь, конечно, прежде всего, мы были вынуждены исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Путин во время «Прямой линии».

Санкт-Петербург примет один из матчей ¼ финала чемпионата Европы. В этой встрече на стадионе «Газпром Арена» сыграют сборные Швейцарии и Испании. До этого в Санкт-Петербурге было проведено ещё шесть матчей Евро-2020.

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