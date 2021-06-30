Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса
Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в
Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в
«Что касается проведения матчей Евро, то здесь, конечно, прежде всего, мы были вынуждены исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Путин во время «Прямой линии».
Евро должен был состояться в прошлом году, однако