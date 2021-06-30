РФС признал работу Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной
Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) в то же время оказал специалисту доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера национальной команды.
Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) в то же время оказал специалисту доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера национальной команды.
Об этом сообщил РИА Новости глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
«Технический комитет РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — сказал Гершкович.
Россияне не вышли из группы на ЕВРО-2020, заняв в ней четвертое место.