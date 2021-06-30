РФС признал работу Черчесова на ЕВРО-2020 неудовлетворительной

«Технический комитет РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — сказал Гершкович.