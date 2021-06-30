В РФС не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова по итогам Евро-2020

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучший игроков — только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.



Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов», — сказал «СЭ» Гаджиев.