Болельщики из Украины не смогут посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии в Риме
Украинские болельщики не смогут попасть на матч ¼ финала Евро-2020 сборной Украины против Англии.
Украинские болельщики не смогут попасть на матч ¼ финала Евро-2020 сборной Украины против Англии.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в настоящее время
Посещение футбольного матча к таким причинам не относится.
Также те болельщики, которые находились в Великобритании в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться в течение 5 дней по прибытии в Италию. Это означает, что те, кто прибыл в Италию после 28 июня, также не смогут посетить матч.
Четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.