Президент Франции написал сообщение Килиану Мбаппе после неудачи на Евро-2020

Напомним, действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время (3:3). В серии пенальти обе команды били безошибочно, однако Мбаппе не сумел реализовать последний, пятый удар (4:5).

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Parisien, глава государства написал футболисту сообщение, в котором выразил ему поддержку. Отмечается, что Макрон и Мбаппе после этого послания обменялись репликами.