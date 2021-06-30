Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею

«В таких случаях, как обычно, здесь нет ничего личного… Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее», — сказал президент в ходе прямой линии.