Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесенную травму

— Я посмотрел повторы, и это выглядело не очень хорошо. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи воспользовались VAR и пришли к выводу, что это была красная карточка. Вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

Я определенно не собирался причинять боль. Я сказал ему об этом и надеюсь, что он быстро поправится. Он не говорил по-английски, поэтому капитану их команды пришлось переводить, и это звучало так, будто он (Беседин) принял мои извинения, — сказал Даниэльссон.