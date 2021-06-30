Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесенную травму
Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон принес извинения форварду сборной Украины Артему Беседину за травму, нанесенную во время матча 1/8 финала Евро-2020.
Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон принес извинения форварду сборной Украины Артему Беседину за травму, нанесенную во время матча 1/8 финала Евро-2020.
— Я посмотрел повторы, и это выглядело не очень хорошо. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи воспользовались VAR и пришли к выводу, что это была красная карточка. Вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.
Я определенно не собирался причинять боль. Я сказал ему об этом и надеюсь, что он быстро поправится. Он не говорил
Напомним, Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1. В четвертьфинале Евро украинцы встретятся с командой Англии. Эта игра пройдет в Риме 3 июля.