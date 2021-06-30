Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2020, и отметил, что вся команда нацеливалась на максимальный результат.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления на чемпионате Европы-2020, и отметил, что вся команда нацеливалась на максимальный результат.
«Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на Чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру — функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро.
Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной.
Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», — цитирует
Также специалист объяснил, почему после вылета с турнира он не дал ни одного большого интервью.
«В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.
Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на
Сегодня состоялось заседание РФС, во время которого Черчесов выступил с докладом и признал результаты выступления на Евро неудовлетворительными.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).