Борис Игнатьев: Черчесов показал себя знающим материал

Напомним, в среду техкомитет назвал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил специалисту доверие.

— Черчесов предоставил детальную, развёрнутую, профессиональную картину работы нашей команды в ходе подготовки к чемпионату Европы, а также участия в трёх матчах турнира.

Было уделено внимание подготовке сборной к играм, разговор шёл о структуре тренировочных занятий, тактической направленности, об игре в обороне, атаке, о переходных фазах. Одним словом, всё было изложено в деталях. Думаю, здесь Черчесов показал себя знающим материал. Как проводились занятия, какие задачи ставились, как играли, как подбирался состав.