Украинец, находившийся на трибуне вместе с избитым российским болельщиком: «Многие нас поддерживали, пьяных напавших арестовали»
Украинец Сергей Толкач прокомментировал инцидент с участием российского болельщика в Глазго.
Украинец Сергей Толкач прокомментировал инцидент с участием российского болельщика в Глазго.
Он вместе с русским и польским друзьями, которые живут и работают в Шотландии, пришел на матч 1/8 финала Евро-2020 Украины и Швеции (2:1) в Глазго с флагами своих стран. На трибунах на них напала группа украинских болельщиков, отобрав флаг России и порвав майку российской сборной.
— Мы давно знакомы, с 5−6 лет. Как только я эмигрировал в Шотландию с семьей, так его и знаю, по сути, росли вместе. Мой братан — красавчик. Как я понял, напавшие пацаны были немного пьяные. Увидели русские цвета, и начали сразу про политику нападать. Мы пытались объяснить, что это футбол, а не политика, но, видимо, не получилось.
Многие украинские болельщики поддерживали нас, только эти возмутились, но после инцидента их арестовали, насколько я понял. Нас же попросили пересесть на соседний сектор, и всё успокоилось, — рассказал Толкач.
В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.