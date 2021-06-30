Футболист сборной Украины Беседин пропустит до шести месяцев из-за травмы колена
ТАСС, 30 июня. Нападающий сборной Украины по футболу Артем Беседин может пропустить от трех до шести месяцев
ТАСС, 30 июня. Нападающий сборной Украины по футболу Артем Беседин может пропустить от трех до шести месяцев
Во вторник сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2:1 и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Беседин вышел на замену на 91-й минуте, но спустя 10 минут покинул поле
По результатам обследования Беседин избежал разрыва крестообразных связок, однако у него диагностирован частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. Предварительно прогнозируется, что Беседин пропустит от трех до шести месяцев. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.
Беседину 25 лет, он выступает за киевское «Динамо». За сборную Украины он провел 19 матчей, на его счету два гола.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме.