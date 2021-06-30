Футболист сборной Украины Беседин пропустит до шести месяцев из-за травмы колена

Во вторник сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2:1 и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Беседин вышел на замену на 91-й минуте, но спустя 10 минут покинул поле из-за травмы. Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон попал шипами в колено украинскому футболисту, после чего был удален.

По результатам обследования Беседин избежал разрыва крестообразных связок, однако у него диагностирован частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. Предварительно прогнозируется, что Беседин пропустит от трех до шести месяцев. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

Беседину 25 лет, он выступает за киевское «Динамо». За сборную Украины он провел 19 матчей, на его счету два гола.