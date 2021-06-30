Футболист сборной Украины Беседин пропустит до шести месяцев из-за травмы колена

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:01 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Украины Беседин пропустит до шести месяцев из-за травмы колена

ТАСС, 30 июня. Нападающий сборной Украины по футболу Артем Беседин может пропустить от трех до шести месяцев из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Наверх
Источник: AP 2021

Во вторник сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2:1 и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Беседин вышел на замену на 91-й минуте, но спустя 10 минут покинул поле из-за травмы. Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон попал шипами в колено украинскому футболисту, после чего был удален.

По результатам обследования Беседин избежал разрыва крестообразных связок, однако у него диагностирован частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. Предварительно прогнозируется, что Беседин пропустит от трех до шести месяцев. Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий
Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

Беседину 25 лет, он выступает за киевское «Динамо». За сборную Украины он провел 19 матчей, на его счету два гола.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме.

Швеция
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Украина
 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Главные темы
Шевченко — снова в четвертьфинале
Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020
Герой Украины Довбик попал под опеку Андрея Шевченко и выстрелил
России нужен иностранец. У нас нет тренеров европейского уровня
Украинец, находившийся на трибуне вместе с избитым российским болельщиком: «Многие нас поддерживали, пьяных напавших арестовали»
Правительство Украины провело заседание в форме футбольной сборной в честь выхода команды в ¼ финала Евро
Борис Игнатьев: Черчесов показал себя знающим материал
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесенную травму
Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею
Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 после жуткого удара в колено
Болельщики из Украины не смогут посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии в Риме
В РФС не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова по итогам Евро-2020
РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время матча со шведами
Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса
Кроос объявит о завершении карьеры в сборной Германии после вылета от Англии на Евро
В Госдуме РФ поздравили сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020
Гари Линекер: Пришло время отправить фразу «Немцы всегда выигрывают» на покой. Пусть земля будет пухом
Технический комитет РФС против отставки Черчесова с поста тренера сборной
УЕФА выбрал лучшие голы 1/8 финала Евро-2020
«Порой футбол жесток». Поль Погба выступил с заявлением после вылета Франции с Евро-2020
Зеленский восторженно прокомментировал выход сборной Украины в ¼ финала Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро
Саутгейт: Футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное
Йоахим Лев: Сборная Германии рассчитывала добиться большего на Евро
Все команды «группы смерти» вылетели с Евро-2020
Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро
Торган Азар: Эден сделает все, чтобы сыграть со сборной Италии. Ему немного лучше
Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Двойник Клоппа выпил пиво и зажег с английскими болельщиками перед матчем Евро с Германией
У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?
Романцев — о сборной России: Нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное
Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост
«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы
Испания вызвала 22 футболиста для участия в Олимпиаде. 6 из них выступают на Евро-2020
Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче ¼ финала Евро в Петербурге
В Мосгордуме предложили заставить игроков сборной России мыть подъезды
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь