Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили

В среду члены технического комитета РФС выразили полную поддержку главному тренеру сборной России.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Революция не произошла. Да она была и маловероятна. Многие из входящих в состав техкома людей — Никита Симонян, Михаил Гершкович, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Александр Мирзоян — сами играли и/или тренировали на высоком уровне, Андрей Лексаков готовит соискателей на получение лицензии высшей категории Pro. Все они еще до заседания понимали, что не в одном Черчесове дело — увы, но сейчас в России нет достаточного количества футболистов, отвечающих всем требованиям национальной команды.

Читайте также
Почему сборной России нужен тренер-иностранец

Данные, приведенные штабом сборной, только укрепили мнение собравшихся. Отчет, основанный на подробных выкладках из тренировочного процесса, свидетельствовал: в плане функциональной готовности мы на Евро не уступали никому. Другое дело — уровень исполнительского мастерства, ментальная и психологическая устойчивость. Вот здесь россияне отстают от многих, иногда, если речь идет о таких соперниках, как Бельгия, даже катастрофически.

Прозвучали правильные, но традиционные слова о том, что футболисты не зреют как плоды и к сентябрю, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2022 (причем домашним матчем с Хорватией, одним из главных конкурентов), с неба на нас новые Аршавины, Игнашевичи, Черенковы, Мостовые, Кержаковы или Акинфеевы сами по себе не упадут. Нужно, мол, плясать от печки: развивать систему подготовки резервов, поднимать ДЮСШ и академии. Да и клубам работать не только на себя, но помнить и об интересах национальной команды. Чтобы не получалось, как в «Спартаке», где Кутепов и Бакаев при Доменико Тедеско перестали входить в число кандидатов в сборную, а Зобнин в этом качестве сдал.

В итоге члены техкома единогласно выразили поддержку Черчесову — за отставку не высказался ни один человек. Все всё понимают.

Источник: Спорт-Экспресс

Как уже сообщал «СЭ», высшее руководство РФС с большой долей вероятности тоже не будет принимать резких решений. Президент футбольного союза Александр Дюков никогда не был склонен к поспешным выводам, сделанным на эмоциях. Очевидно, что Черчесов неидеален, но сейчас:

а) нет реальной кандидатуры ему на смену;.

б) новый специалист попадет в дикие жернова. Россия не хорошо и не плохо — две победы при одном поражении — начала отбор на ЧМ-2022. Шансы на выход с первого места сохраняются, а 1 сентября предстоит ключевая встреча цикла с хорватами. На сбор перед ней останется, если не перенести 6-й тур РПЛ, заканчивающийся 29 августа, всего два дня. Кстати, техком выступил с инициативой о сдвиге тура в интересах национальной команды. Но даже если это произойдет, возможный преемник Черчесова окажется в жутком цейтноте.

Читайте также
Зарема Салихова назвала идеального тренера для сборной России

Кроме того, Станислав Саламович в отличие от финального турнира уверенно справился с квалификацией на Евро-2020.

Все по-прежнему идет к тому, что июльский исполком РФС поддержит решения технического комитета. И главная команда футбольной России останется в существующей сейчас системе координат. Сборная может быть лучше или хуже, что и как подрихтовать — забота Черчесова. Вопрос в том, что, как бы банально ни звучали призывы к выстраиванию системы, именно это самое важное. Победить один раз Испанию способны не только мы, быть если не на лидирующих, то хотя бы на достойных позициях в мире на протяжении долгих лет дано не каждому. Это невозможно без мощных фундамента и каркаса — массового и детско-юношеского футбола, академий, конкурентоспособных низших лиг, РПЛ, чьи представители регулярно выходили бы в плей-офф еврокубков, а не как два последних сезона.

Нынешней же сборной — удачи. Другой у нас нет, а на чемпионате мира поболеть за Россию очень хочется.

Источник: Спорт-Экспресс
 Гол, забитый в Санкт-Петербурге, помог Украине попасть в четвертьфинал Евро. Он поменял все расклады плей-офф
«Головин переоценен, Миранчук не способен быть лидером, Зобнин чудовищно ошибается». Жесткий взгляд на сборную России из Италии
Главные темы
Шевченко — снова в четвертьфинале
Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020
Герой Украины Довбик попал под опеку Андрея Шевченко и выстрелил
России нужен иностранец. У нас нет тренеров европейского уровня
Украинец, находившийся на трибуне вместе с избитым российским болельщиком: «Многие нас поддерживали, пьяных напавших арестовали»
Правительство Украины провело заседание в форме футбольной сборной в честь выхода команды в ¼ финала Евро
Борис Игнатьев: Черчесов показал себя знающим материал
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесенную травму
Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею
Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 после жуткого удара в колено
Болельщики из Украины не смогут посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии в Риме
В РФС не обсуждался вопрос об увольнении Черчесова по итогам Евро-2020
РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время матча со шведами
Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса
Кроос объявит о завершении карьеры в сборной Германии после вылета от Англии на Евро
В Госдуме РФ поздравили сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020
Гари Линекер: Пришло время отправить фразу «Немцы всегда выигрывают» на покой. Пусть земля будет пухом
Технический комитет РФС против отставки Черчесова с поста тренера сборной
УЕФА выбрал лучшие голы 1/8 финала Евро-2020
«Порой футбол жесток». Поль Погба выступил с заявлением после вылета Франции с Евро-2020
Зеленский восторженно прокомментировал выход сборной Украины в ¼ финала Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро
Саутгейт: Футболисты сборной Англии могут сотворить нечто особенное
Йоахим Лев: Сборная Германии рассчитывала добиться большего на Евро
Все команды «группы смерти» вылетели с Евро-2020
Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро
Торган Азар: Эден сделает все, чтобы сыграть со сборной Италии. Ему немного лучше
Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Двойник Клоппа выпил пиво и зажег с английскими болельщиками перед матчем Евро с Германией
У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?
Романцев — о сборной России: Нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное
Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост
«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы
Испания вызвала 22 футболиста для участия в Олимпиаде. 6 из них выступают на Евро-2020
Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче ¼ финала Евро в Петербурге
В Мосгордуме предложили заставить игроков сборной России мыть подъезды
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь