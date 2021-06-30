Мюллер: Мог подарить экстаз Германии. Промах в матче с Англией будет сниться мне по ночам

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Игрок работает, тренируется и живёт футболом. В этот момент всё было в моих руках — я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз целой нации. Получить такую возможность и упустить её чертовски больно. Это моя боль, боль моих партнёров по сборной и боль тренера, который подарил мне уверенность.