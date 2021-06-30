«Будем играть с Англией за Беседина». Украинец выбыл из-за тяжелой травмы, а мог пропустить Евро из-за допинга

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
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Дания
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Австрия
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Хорватия
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Чехия
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4
Шотландия
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Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
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Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Будем играть с Англией за Беседина». Украинец выбыл из-за тяжелой травмы, а мог пропустить Евро из-за допинга

Артем Беседин только недавно вернулся в футбол после дисквалификации, а теперь еще минимум полгода вне поля.

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В матче 1/8 финала Евро между Украиной и Швецией случился самый жесткий фол на этом турнире. На фото и скринах видно, как скандинавский защитник Маркус Даниэльссон в подкате влетает в колено нападающего украинцев Артема Беседина. Это произошло в дополнительное время, шведы остались в меньшинстве и в итоге покинули турнир. А Украина потеряла игрока до конца ЧЕ, Беседин пропустит минимум полгода.

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На фол больно смотреть

Артема только выпустили на поле, он отыграл девять минут. Момент соприкосновения шипов Даниэльссона и колена Беседина выглядит жутко. Нога украинца выворачивается в обратную сторону. Судья Даниэле Орсато не сразу удалил шведа, понадобился ВАР. После просмотра повтора арбитр дал прямую красную.

Экс-нападающий сборной Англии, эксперт BBC Гари Линекер раскритиковал решение Орсато.

«Это не красная, — написал Линекер. — Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор делает безопасный подкат более опасным, чем он был. Смешно».

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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов написал, что виноват сам Беседин.

«В чем фол-то? Я тоже желаю здоровья Беседину, но не понимаю, в чем фол футболиста, сыгравшего (причем с запасом) в мяч? Мяч давно улетел от ноги шведа. В жестком стыке виноват Беседин. Правильное решение: желтая Беседину за опасную игру», — написал Шмурнов в споре с коллегой Моссаковским.

Правда, позже Шмурнов все-таки поменял свое мнение.

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Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров объясняет, что арбитр все сделал правильно: по современным трактовкам, предлагаемым УЕФА, в подобных ситуациях судье следует удалять нарушителя правил.

Минимум полгода

Беседин не мог уйти с поля без посторонней помощи, он медленно хромал, прикрывая лицо рукой. Сегодня стали известны результаты МРТ: у 25-летнего форварда выявлено частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Врачи киевского «Динамо» думают, что на восстановление нужно не меньше полугода. Артем уже покинул расположение сборной.

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После матча здоровья Беседину пожелал даже президент Украины Владимир Зеленский. А главный тренер команды Андрей Шевченко заявил, что сборная будет рубиться за Артема.

— Мы расстроены этим моментом. Действительно, в футболе такое случается, — сказал Шевченко еще до того, как стала известна степень серьезности травмы игрока. — Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией еще и за Беседина.

Беседин отсидел дисквалификацию за допинг

Если бы не ковид, Артем бы не поехал на Евро. В ноябре 2019 года после матча Лиги Европы против «Мальме» Беседин завалил допинг-тест. В начале 2020 года УЕФА отстранил нападающего от футбола на год. Срок действия дисквалификации начинался с 19 декабря 2019 года. То есть, если бы чемпионат Европы состоялся в срок, украинский форвард точно его пропустил бы.

Беседин говорил, что во всем виноват врач киевского «Динамо», который дал ему не ту таблетку.

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— Я сел в автобус, и у меня заболела голова. Попросил таблетку. Доктор перепутал и дал свою таблетку от головы, которую ему прописали, потому что у него болела спина.

Доктору я мягко сказал: «Чтобы я тебя больше не видел в своей жизни. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Обиды остались. Но что я могу сделать? Лещей ему надавать или бить его за это? Хотя, на самом деле, есть за что. Потому что я знаю, что никогда ничего не принимал. Очень боюсь что-то пить без ведома врачей и всегда сторонился этого, — рассказывал Артем.

Клуб поверил Беседину и не стал разрывать с ним контракт. А главного врача отстранили от работы.

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В феврале этого года Беседин вернулся на поле и в первой же игре оформил дубль. В этом сезоне у него 18 матчей за «Динамо» — шесть голов и одна передача. Артем взял свое первое чемпионство и второй Кубок Украины.

Впереди у Артема операции и долгое восстановление. Но разве у кого-то есть сомнения в том, что этот парень вернется еще сильнее?

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