7 топ-игроков, проваливших Евро-2020. Почти все суперзвёзды вылетели!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

7 топ-игроков, проваливших Евро-2020. Почти все суперзвёзды вылетели!

Даже Криштиану Роналду нарвался на критику в Португалии.

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По итогам 1/8 финала Евро-2020 покинули сразу пять топ-сборных: Нидерланды, Португалия, Хорватия, Франция и Германия. Некоторые команды провалились коллективно, но было достаточно и индивидуальных косяков. Рассказываем о семи звёздах, которые не оправдали надежд на чемпионате Европы.

Килиан Мбаппе (Франция)

Источник: Reuters

Дело не только в смазанном пенальти. Мбаппе выглядел надменным по ходу всего турнира. Играл с пренебрежением, транжирил моменты, словно обиделся на весь мир. Возможно, дело в конфликте перед Евро-2020, когда крупные медиа сообщили, что внутри команды осуждают его за единоличие. Килиан так и не смог это преодолеть. Он вполне мог сам вывести сборную в четвертьфинал, но у него не получилось, а после решающего промаха никто из партнёров даже не подошёл его поддержать. Игрок молча ушёл в раздевалку. Это говорит об отношениях внутри коллектива.

Гарет Бэйл (Уэльс)

Источник: Reuters

Перед каждым крупным турниром от Бэйла ждут магии. Слишком уж отложилась в памяти его феноменальная игра за сборную на Евро-2016. Но с того момента игрок сдавал параллельно с Уэльсом. На чемпионате Европы команда вышла из группы, но во многом это заслуга унылой Турции — только их получилось победить. В той игре Бэйл сделал два ассиста — единственные его результативные действия на турнире. А уже в плей-офф Дания деклассировала Бэйла, Рэмси и остальных. Правда, 31-летний капитан сборной не сдаётся. Он не собирается завершать карьеру и хочет попасть с командой на ЧМ-2022.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Источник: Reuters

«Барселона» пошла нестандартным путём и объявила о топ-трансфере прямо по ходу Евро: Мемфис Депай официально перешёл в каталонский клуб 19 июня. До провальной 1/8 финала оставалось чуть больше недели. Нидерланды шикарно пролетели групповой этап, Депай сделал 2+1, и, конечно, от него ждали проявления лидерских качеств в тяжёлый момент с Чехией. Но он вместе с командой поплыл после удаления де Лигта. Нидерландские медиа уничтожили футболиста: по мнению большинства, с таким слабым характером просто нечего делать в «Барсе».

Криштиану Роналду (Португалия)

Источник: Reuters

В Португалии быстро нашли главного виновника вылета с Евро-2020 — больше всего досталось Роналду. Акцент сделали даже не на игре, хотя и там есть к чему придраться — ведь капитан по-прежнему в центре внимания и вряд ли хочет им с кем-то делиться — а на неуважении к капитанской повязке. После Бельгии Криш швырнул её на газон, а потом пнул символ лидерства. Это взбесило людей. Роналду не главный виновник поражения, он по-прежнему показывает высокий уровень, но до сих пор хочет решать все эпизоды сам. Португалец остаётся индивидуалистом, а это, вероятно, не идёт во благо команды.

Бруну Фернандеш (Португалия)

Источник: AP 2021

Мало кто понял, почему главная звезда «Манчестер Юнайтед» и один из лучших игроков АПЛ так и не стал безальтернативным игроком основного состава сборной. На Евро-2020 он не провёл ни одного полного матча, не отметился ни одним результативным действием и просто плохо играл. А возможно, проблема в том, что он не стремился действовать исключительно через Роналду, как делали остальные. Так что пока Бруну в пролёте. Но есть шанс засиять в сборной к ЧМ в Катаре.

Томас Мюллер (Германия)

Источник: Reuters

Игрок, которого вызвали в сборную под большим давлением общественности, не мог подвести в решающий момент. Но при счёте 1:0 в пользу сборной Англии именно Мюллер выскочил один на один с Пикфордом и пробил рядом со штангой. В этот момент он превратился в главного врага для болельщиков. Именно на нём фаны выплеснули злость. Хотя Томас сразу после игры много извинялся. Понимал, что забрал у миллионов людей мечту. Но самое грустное, что, возможно, он похоронил и собственную цель. Не факт, что следующий главный тренер хотя бы раз вызовет его в сборную.

Антуан Гризманн (Франция)

Источник: AP 2021

Ещё один футболист, в которого бесконечно верил Дешам. Гризманну давно нужно становиться лидером, но крупные турниры пролетают, а он остаётся всего лишь безликой деталью в механизме команды. На Евро-2020 игрок «Барсы» забил всего один гол, а в матче со Швейцарией даже не доиграл до дополнительного времени — Дешама достала унылость в действиях футболиста и он заменил одного из своих фаворитов. Нападающему необходима какая-то внутренняя перестройка, если он хочет поехать в Катар основным.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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