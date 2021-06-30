7 топ-игроков, проваливших Евро-2020. Почти все суперзвёзды вылетели!

По итогам 1/8 финала Евро-2020 покинули сразу пять топ-сборных: Нидерланды, Португалия, Хорватия, Франция и Германия. Некоторые команды провалились коллективно, но было достаточно и индивидуальных косяков. Рассказываем о семи звёздах, которые не оправдали надежд на чемпионате Европы.

Килиан Мбаппе (Франция)

Дело не только в смазанном пенальти. Мбаппе выглядел надменным по ходу всего турнира. Играл с пренебрежением, транжирил моменты, словно обиделся на весь мир. Возможно, дело в конфликте перед Евро-2020, когда крупные медиа сообщили, что внутри команды осуждают его за единоличие. Килиан так и не смог это преодолеть. Он вполне мог сам вывести сборную в четвертьфинал, но у него не получилось, а после решающего промаха никто из партнёров даже не подошёл его поддержать. Игрок молча ушёл в раздевалку. Это говорит об отношениях внутри коллектива.

Гарет Бэйл (Уэльс)

Перед каждым крупным турниром от Бэйла ждут магии. Слишком уж отложилась в памяти его феноменальная игра за сборную на Евро-2016. Но с того момента игрок сдавал параллельно с Уэльсом. На чемпионате Европы команда вышла из группы, но во многом это заслуга унылой Турции — только их получилось победить. В той игре Бэйл сделал два ассиста — единственные его результативные действия на турнире. А уже в плей-офф Дания деклассировала Бэйла, Рэмси и остальных. Правда, 31-летний капитан сборной не сдаётся. Он не собирается завершать карьеру и хочет попасть с командой на ЧМ-2022.

Мемфис Депай (Нидерланды)

«Барселона» пошла нестандартным путём и объявила о топ-трансфере прямо по ходу Евро: Мемфис Депай официально перешёл в каталонский клуб 19 июня. До провальной 1/8 финала оставалось чуть больше недели. Нидерланды шикарно пролетели групповой этап, Депай сделал 2+1, и, конечно, от него ждали проявления лидерских качеств в тяжёлый момент с Чехией. Но он вместе с командой поплыл после удаления де Лигта. Нидерландские медиа уничтожили футболиста: по мнению большинства, с таким слабым характером просто нечего делать в «Барсе».

Криштиану Роналду (Португалия)

В Португалии быстро нашли главного виновника вылета с Евро-2020 — больше всего досталось Роналду. Акцент сделали даже не на игре, хотя и там есть к чему придраться — ведь капитан по-прежнему в центре внимания и вряд ли хочет им с кем-то делиться — а на неуважении к капитанской повязке. После Бельгии Криш швырнул её на газон, а потом пнул символ лидерства. Это взбесило людей. Роналду не главный виновник поражения, он по-прежнему показывает высокий уровень, но до сих пор хочет решать все эпизоды сам. Португалец остаётся индивидуалистом, а это, вероятно, не идёт во благо команды.

Бруну Фернандеш (Португалия)

Мало кто понял, почему главная звезда «Манчестер Юнайтед» и один из лучших игроков АПЛ так и не стал безальтернативным игроком основного состава сборной. На Евро-2020 он не провёл ни одного полного матча, не отметился ни одним результативным действием и просто плохо играл. А возможно, проблема в том, что он не стремился действовать исключительно через Роналду, как делали остальные. Так что пока Бруну в пролёте. Но есть шанс засиять в сборной к ЧМ в Катаре.

Томас Мюллер (Германия)

Игрок, которого вызвали в сборную под большим давлением общественности, не мог подвести в решающий момент. Но при счёте 1:0 в пользу сборной Англии именно Мюллер выскочил один на один с Пикфордом и пробил рядом со штангой. В этот момент он превратился в главного врага для болельщиков. Именно на нём фаны выплеснули злость. Хотя Томас сразу после игры много извинялся. Понимал, что забрал у миллионов людей мечту. Но самое грустное, что, возможно, он похоронил и собственную цель. Не факт, что следующий главный тренер хотя бы раз вызовет его в сборную.

Антуан Гризманн (Франция)