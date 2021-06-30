«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший российский фанат рассказал подробности нападения

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
22:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший российский фанат рассказал подробности нападения

Интервью Дениса Смоленского.

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В матче 1/8 финала Швеция — Украина резонанс вызвала не только победа украинской сборной, но и совместное фото болельщика сборной Украины и сборной России. Однако затем появились кадры, где у этого российского фаната разорвана футболка, а он держится за подбородок.

Корреспондент «СЭ» нашел этого человека, его зовут Денис Смоленский. Он рассказал нам подробности произошедшего.

—  Я приехал поддержать команду, так как я вижу, что русские болельщики болеют за Украину, а украинские за Россию. Мы же все едины.

— Как все происходило?

— Просто некоторым не понравилось, что я был с флагом и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали (избивать).

— Ты понимал, что если ты придешь с российским флагом в украинскую среду, то может быть такая реакция?

— Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом. Мы просто хотели смотреть футбол и чтобы все знали, что можно дружить с людьми из других стран.

— Ты не боялся ответной реакции?

— Нет. Чего мне бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею. Такой турнир ведь раз в четыре года происходит.

Фоторепортаж
Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

— Что говорили эти люди, которые к вам подошли?

— Они просто говорили: «Что ты здесь делаешь с этим флагом?» Им не понравился российский флаг. Но такими были не все!

— Сколько людей было?

— Правда не помню. Просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем.

— А они были пьяны?

— Все там пили: пиво, водку…

— Но чувствовалось, что были неадекватны?

— Похоже на это было. Но большинство людей нас поддерживало. Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, все хорошо. Однако жалко, что все так случилось.

— Не собираешься подавать в полицию на этих людей?

— Я не знаю. Все случилось так быстро…

— Была выложена фотография, где ты держишься за подбородок. Был удар?

— Да, меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками.

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— На видео не было видно стюардов. Они не пытались вмешаться?

— Все помогли, но полиция и стюарды подходили очень медленно. Медленно, но да, помогли.

— Тебя расстроила эта ситуация?

— Конечно, расстроила.

— Почему люди так реагируют?

— Это политика. Все из-за политики. В футболе такого не нужно.

— Что было после матча? Как праздновали?

— Просто сели на поезд и поехали домой.

— А ты откуда?

— Я из Шотландии. Мы с семьей переехали сюда, когда я был маленьким.

— Были счастливы за Украину после матча?

— Конечно!

Швеция
1:2ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Украина
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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