«Беда в уровне игроков? А кто набрал Семёновых и Жирковых?» Черчесов под огнём критики

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
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Бельгия
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2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Беда в уровне игроков? А кто набрал Семёновых и Жирковых?» Черчесов под огнём критики

Эксперты не понимают, почему на техкоме РФС решили, что футболисты сборной России виноваты в неудаче на Евро больше тренера.

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Источник: Чемпионат.com

Технический комитет РФС сегодня выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, хоть и признал выступление на чемпионате Европы неудовлетворительным. А после заседания один из членов техкома Михаил Гершкович сказал «Чемпионату»: «Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать».

Это высказывание вызвало массу споров и критики. Приводим самые яркие цитаты.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не стеснялся в выражениях и назвал главного тренера сборной «барыгой»:

Источник: РИА "Новости"

— Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну, конечно, уровень Жирковых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил происходящее со «Смехопанорамой»:

Источник: РИА "Новости"

— Главный тренер уже пять лет говорит, что игроки плохие, а он делает всё возможное. Давно уже нам это в головы вдалбливают. Тогда вопрос к техкомитету: а кто этих игроков-то не подготовил? С себя и должны спросить, что же у вас такие слабые игроки, что же такие регламенты, которые не дают возможности главному тренеру сборной игроков брать. Но там, видимо, плохие тренеры. А техкомитет — хороший. Им, правда, на всех лет 700. Вся прогрессивная молодёжь собралась — к ним вопросов нет.

Раньше была передача — «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое — нас готовили к этому сегодня. На основании чего ему выдали кредит доверия? В Нидерландах провал — вылет из 1/8, а для нас четвёртое место — это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить.

Дай бог, чтобы сборная выигрывала и развивалась. Исходя из того, что мы видели, на данный момент это вряд ли возможно. У нас Черчесов виноват, но он не виноват. Дай бог, чтобы выигрывали — с ним или без него. Если они видят перспективы — пожалуйста.

Экс-тренер молодёжной сборной России Николай Писарев тоже сильно недоволен:

Источник: РИА "Новости"

— С тем, что технический комитет признал низким уровень наших игроков, я абсолютно не согласен. Эти же игроки могли выступить намного лучше, если бы тренерский штаб не допустил определённое количество ошибок: в подготовке, комплектовании, выборе схемы на каждую игру, возможно, физической подготовке. Если технический комитет поддержал Черчесова и признал, что наши футболисты очень слабые и уступают и Дании, и Бельгии, то, может, нашей сборной не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия — вице-чемпион мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Получается, с хорватами вообще не надо играть? Там вообще без шансов? Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Мальте и Кипру?

А бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вообще высмеял заявление технического комитета:

Источник: Чемпионат.com

— Меня после игры с Данией спрашивали: что делает главный тренер после таких поражений и что сделает Черчесов? Я тогда сказал, что Станислав Саламович не уйдёт. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Про то, что игроки у нас не того уровня — вообще смешно. А зачем тогда мы им платим баснословные деньги?! Это лишний раз говорит о том, что у нас никто не разбирается в футболе. Мы эту тему обсуждаем со времён Капелло, который говорил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов. Нашим футболистам платят, как будто они супертоп-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю. Мы упираемся в замкнутый круг. Несправедливо делать футболистов крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что Черчесов не знает, как выйти из ситуации:

Источник: РИА "Новости"

— Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке. Какую команду тренировал Черчесов до того, как стал главным тренером сборной России? «Спартак» и «Легия». В «Спартаке» были успехи? Не было. А в Польше? Чемпион Польши — это понятно. Там, наверное, одна сильная команда. Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает путей выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны.

Поддержал главного тренера только телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев:

Источник: РИА Новости

 — Сейчас с учётом того, что осталось мало времени до отборочного турнира к чемпионату мира, нужно попробовать дальше двигаться вперёд с Черчесовым. Исправить те ошибки, которые были, и играть в тот футбол, который может принести результат. Здесь мы видели и по матчу Швеции с Украиной, что отдельные представители РПЛ не блистали, скажем так. Уровень футболистов такой себе, это правда. Первой эмоциональной оценкой была отставка, но, если Черчесов не ушёл, значит, он чувствует силы и возможности продолжать. Трудно представить, что придёт Лёв или Зидан и сделает из команды конфету к чемпионату мира. Мы переписываемся со Станиславом Саламовичем, и он говорит, что видит, что и как надо делать. Значит, пусть пытается работать. Решение принимают в любом случае не журналисты, а те люди, которые уполномочены.

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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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