«Беда в уровне игроков? А кто набрал Семёновых и Жирковых?» Черчесов под огнём критики

Технический комитет РФС сегодня выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, хоть и признал выступление на чемпионате Европы неудовлетворительным. А после заседания один из членов техкома Михаил Гершкович сказал «Чемпионату»: «Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать».

Это высказывание вызвало массу споров и критики. Приводим самые яркие цитаты.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не стеснялся в выражениях и назвал главного тренера сборной «барыгой»:

— Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну, конечно, уровень Жирковых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил происходящее со «Смехопанорамой»:

— Главный тренер уже пять лет говорит, что игроки плохие, а он делает всё возможное. Давно уже нам это в головы вдалбливают. Тогда вопрос к техкомитету: а кто этих игроков-то не подготовил? С себя и должны спросить, что же у вас такие слабые игроки, что же такие регламенты, которые не дают возможности главному тренеру сборной игроков брать. Но там, видимо, плохие тренеры. А техкомитет — хороший. Им, правда, на всех лет 700. Вся прогрессивная молодёжь собралась — к ним вопросов нет.

Раньше была передача — «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое — нас готовили к этому сегодня. На основании чего ему выдали кредит доверия? В Нидерландах провал — вылет из 1/8, а для нас четвёртое место — это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить.

Дай бог, чтобы сборная выигрывала и развивалась. Исходя из того, что мы видели, на данный момент это вряд ли возможно. У нас Черчесов виноват, но он не виноват. Дай бог, чтобы выигрывали — с ним или без него. Если они видят перспективы — пожалуйста.

Экс-тренер молодёжной сборной России Николай Писарев тоже сильно недоволен:

— С тем, что технический комитет признал низким уровень наших игроков, я абсолютно не согласен. Эти же игроки могли выступить намного лучше, если бы тренерский штаб не допустил определённое количество ошибок: в подготовке, комплектовании, выборе схемы на каждую игру, возможно, физической подготовке. Если технический комитет поддержал Черчесова и признал, что наши футболисты очень слабые и уступают и Дании, и Бельгии, то, может, нашей сборной не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия — вице-чемпион мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Получается, с хорватами вообще не надо играть? Там вообще без шансов? Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Мальте и Кипру?

А бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вообще высмеял заявление технического комитета:

— Меня после игры с Данией спрашивали: что делает главный тренер после таких поражений и что сделает Черчесов? Я тогда сказал, что Станислав Саламович не уйдёт. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Про то, что игроки у нас не того уровня — вообще смешно. А зачем тогда мы им платим баснословные деньги?! Это лишний раз говорит о том, что у нас никто не разбирается в футболе. Мы эту тему обсуждаем со времён Капелло, который говорил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов. Нашим футболистам платят, как будто они супертоп-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю. Мы упираемся в замкнутый круг. Несправедливо делать футболистов крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что Черчесов не знает, как выйти из ситуации:

— Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке. Какую команду тренировал Черчесов до того, как стал главным тренером сборной России? «Спартак» и «Легия». В «Спартаке» были успехи? Не было. А в Польше? Чемпион Польши — это понятно. Там, наверное, одна сильная команда. Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает путей выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны.

Поддержал главного тренера только телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев: