Геннадий Орлов: Ни один нападающий сборной России не умеет обыгрывать один в один. Дзюба — плохая пародия Роналду
Журналист Геннадий Орлов считает, что игроки сборной России недостаточно техничны.
Журналист Геннадий Орлов считает, что игроки сборной России недостаточно техничны.
«Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий игрок имел
Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду. Защитника “Тамбова”, конечно, можно обыграть. Но когда ты выходишь на европейский уровень…» — сказал Орлов.
На чемпионате Европы — 2020 россияне завершили выступление на групповом этапе, заняв последнее место в квартете с Бельгией (0:3), Данией (1:4) и Финляндией (1:0).