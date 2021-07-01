Геннадий Орлов: Ни один нападающий сборной России не умеет обыгрывать один в один. Дзюба — плохая пародия Роналду

«Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий игрок имел какой-то свой финт. Сегодня ни один нападающий нашей сборной не умеет обыгрывать один в один.



Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду. Защитника “Тамбова”, конечно, можно обыграть. Но когда ты выходишь на европейский уровень…» — сказал Орлов.