Моуринью считает, что сборная Англии может дойти до финала Евро-2020

«Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встретятся в следующих раундах.

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 3.07.2021, 22:00 Украина - Англия -

Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.

Я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре. Считаю, что сборная готова ко всему. Буду очень разочарован, если не выйдем в финал, потому что мы должны, определенно должны, — приводит слова Моуринью talkSPORT.