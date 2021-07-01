Судебный прогресс: почему Карасёв — лучший представитель России на Евро
Разбираем работу 42-летнего арбитра на турнире и ждем новых назначений.
Разбираем работу 42-летнего арбитра на турнире и ждем новых назначений.
Судья Сергей Карасев и его помощники — линейные арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин — остаются единственными официальными представителями России на чемпионате Европы по футболу. В сети многие уже пошутили, что наш рефери выступил на Евро лучше, чем футболисты сборной. Бригада Карасева провела уже три матча: два на групповом этапе и один 1/8 финала турнира. «Известия» разбирают работу российского судьи и оценивают перспективу получить еще одно назначение в оставшихся матчах.
Московский арбитр, который долгое время считается одним из лучших в российском футболе, начал турнир резервным. Такое назначение он получил на матч первого тура группового этапа Евро Австрия — Северная Македония. Карасев — единственный отечественный судья, которому УЕФА доверил этот турнир.
Во втором туре он получил назначение уже как главный арбитр на матч Италии против Швейцарии. Сергей получил от УЕФА оценку 9,7 за эту встречу. Балл был понижен
Это никак не повлияло на его дальнейшие назначения. В завершающем туре группового турнира Карасева поставили главным на матч Германии против Венгрии. Одна из самых драматичных игр турнира, в которой решалась не только судьба игравших команд, но и Португалии. Карасев без проблем справился со сложным матчем и не испортил встречу.
Одно из решений Карасева оказало важнейшее влияние на исход матча. Во втором тайме он удалил с поля защитника голландцев Маттейса Де Лигта за игру рукой. Изначально российский судья показал футболисту желтую карточку, но потом вмещался ВАР, и решение было изменено. За это его оценка снижена, но в остальном вопросов к Карасеву не было.
Конечно, решение судьи помогло чехам, но,
— Я оцениваю судейство Карасева на Евро-2020, как великолепное, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов. — Считаю, что он очень сильно прогрессировал в последнее время. Это один из лучших судей не только в нашей стране, но, возможно, и на этом чемпионате. Не считаю, что он подсуживал чешской сборной. Мне очень хотелось бы видеть Карасева на чемпионатах подобного уровня. Особенно, в решающей стадии.
После матча Карасев получил не только хвалебные отзывы, но и критику. Особенно со стороны болельщиков из Нидерландов. А в интернете активно обсуждали шутку, что голландцы опять вылетели с Евро
— Все три своих матча Карасев идеально отсудил, — отметил в разговоре с «Известиями»
На Евро осталось всего семь матчей: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Пока неизвестно, получит ли Карасев еще одно назначение на это Евро.
До сих пор только два российских и советских арбитра обслуживали матчи
Кстати, в прошедшем сезоне УЕФА доверил Карасеву и матч
Кроме того, в 2016 году Карасев обслужил по одному матчу на групповых стадиях чемпионата Европы во Франции и Олимпиаде в