Судебный прогресс: почему Карасёв — лучший представитель России на Евро

Судья Сергей Карасев и его помощники — линейные арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин — остаются единственными официальными представителями России на чемпионате Европы по футболу. В сети многие уже пошутили, что наш рефери выступил на Евро лучше, чем футболисты сборной. Бригада Карасева провела уже три матча: два на групповом этапе и один 1/8 финала турнира. «Известия» разбирают работу российского судьи и оценивают перспективу получить еще одно назначение в оставшихся матчах.

Читайте также «Они проигрывают и бегут в мою сторону. А мы бежим в раздевалку!» Судья Карасев — о том, как его пытались побить

Московский арбитр, который долгое время считается одним из лучших в российском футболе, начал турнир резервным. Такое назначение он получил на матч первого тура группового этапа Евро Австрия — Северная Македония. Карасев — единственный отечественный судья, которому УЕФА доверил этот турнир.

Во втором туре он получил назначение уже как главный арбитр на матч Италии против Швейцарии. Сергей получил от УЕФА оценку 9,7 за эту встречу. Балл был понижен из-за того, что российский судья отменил один из голов итальянцев только после вмешательства видеоассистента (ВАР).

Это никак не повлияло на его дальнейшие назначения. В завершающем туре группового турнира Карасева поставили главным на матч Германии против Венгрии. Одна из самых драматичных игр турнира, в которой решалась не только судьба игравших команд, но и Португалии. Карасев без проблем справился со сложным матчем и не испортил встречу.

Вылет сборной России позволил УЕФА спокойно назначать Сергея Карасева на матчи плей-офф, не оглядываясь на то, кто играет в парах. 42-летнего судью отправили работать на 1/8 финала Нидерланды — Чехия. В этом матче случилась одна из главных сенсаций Евро. Чехи в первом же раунде плей-офф выбили сильнейшую сборную Голландии (2:0).

Одно из решений Карасева оказало важнейшее влияние на исход матча. Во втором тайме он удалил с поля защитника голландцев Маттейса Де Лигта за игру рукой. Изначально российский судья показал футболисту желтую карточку, но потом вмещался ВАР, и решение было изменено. За это его оценка снижена, но в остальном вопросов к Карасеву не было.

Конечно, решение судьи помогло чехам, но, во-первых, красная карточка была абсолютно заслуженной, а, во-вторых, чехи выглядели лучше и при игре в равных составах.

Читайте также Нидерланды обиделись на Россию. Но их на Евро похоронил вовсе не Карасев

— Я оцениваю судейство Карасева на Евро-2020, как великолепное, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов. — Считаю, что он очень сильно прогрессировал в последнее время. Это один из лучших судей не только в нашей стране, но, возможно, и на этом чемпионате. Не считаю, что он подсуживал чешской сборной. Мне очень хотелось бы видеть Карасева на чемпионатах подобного уровня. Особенно, в решающей стадии.

После матча Карасев получил не только хвалебные отзывы, но и критику. Особенно со стороны болельщиков из Нидерландов. А в интернете активно обсуждали шутку, что голландцы опять вылетели с Евро из-за россиян, намекая на культовый четвертьфинал 2008 года, когда команда Гуса Хиддинка выбила «оранжевых» из турнира.

— Все три своих матча Карасев идеально отсудил, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард сборных СССР и России Игорь Колыванов. — Вопросов вообще нет, не увидел ни одной ошибки. В последнем матче голландцы раздули скандал, сказав, что удалять Де Лигта нельзя было. Они это делают от безысходности. Защитник уже упал, потерял позицию, а затем выбил мяч рукой, сорвав выход один на один. Как в такой ситуации можно не показать красную карточку? Я считаю, что Карасев сделал правильно, убрав с поля голландца. Думаю, что Сергей — один из лучших судей этого чемпионата. Ждем новых назначений на матчи плей-офф.

Читайте также Лучший русский на Евро. Карасев не встает на колено и играет рок в бане

На Евро осталось всего семь матчей: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Пока неизвестно, получит ли Карасев еще одно назначение на это Евро.

До сих пор только два российских и советских арбитра обслуживали матчи плей-офф турниров такого уровня. Николай Латышев работал на четвертьфинале и финале чемпионата мира 1962 года, а Валентин Иванов обслуживал матчи Евро-2004 и ЧМ-2006.

Кстати, в прошедшем сезоне УЕФА доверил Карасеву и матч плей-офф Лиги чемпионов. Российский арбитр отработал встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Матч закончился уверенной победой англичан.