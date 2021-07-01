Аршавин назвал наиболее подходящего кандидата на смену Черчесову в сборной России

«Наверняка, амбиции Карпина выше. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.



По Слуцкому. Он уже был в сборной. В “Рубине” только год назад начался проект.



Семак три года становится чемпионом. Думаю, “Зенит” его тоже не отпустит.



Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в “Ростов”, почему нет», — приводит слова Аршавина официальный сайт «Матч ТВ».