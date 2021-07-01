Если не Черчесов, то Слуцкий? Интересный вариант для сборной России
Слуцкий заслужил второй шанс. Но надо ли оно ему?
Слуцкий заслужил второй шанс. Но надо ли оно ему?
Кто дальше поведёт сборную России в Катар —
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Тогда наши вообще набрали одно очко: сыграли вничью с англичанами (1:1), после чего проиграли и словакам (1:2), и валлийцам (0:3).
Прошло пять лет, но кажется, будто это было вчера. С тех пор Слуцкий потренировал четыре клуба из трёх стран. В декабре 2016 года попрощался с ЦСКА, чтобы попробовать себя за границей, а после работы в «Халле» и «Витессе», вернулся домой и возглавил «Рубин». В Казани он доказал, что действительно остаётся одним из самых эффективных отечественных специалистов, вернув «Рубин» в еврокубки. Кстати, сборная России под его руководством в 13 матчах одержала шесть побед при двух ничьих и пяти поражениях. У Слуцкого 46% побед в национальной команде и 1,54 очка в среднем за игру. Для сравнения у Черчесова, под руководством которого сборная провела 57 матчей, статистика чуть хуже — 42% побед и 1,50 очка.
Слуцкий — практически идеальная кандидатура (если в РФС хотят именно своего тренера, а не иностранца) ещё и потому, что других ярких российских специалистов мы вряд ли увидим в сборной. Юрия Сёмина, вероятно, не зовут ввиду возраста. Курбана Бердыева тоже по
Другое дело, что и у Слуцкого после Евро-2016, казалось бы, появилась аллергия на сборную. Такого количества плохих слов о себе, как летом 2016-го, он никогда не слышал. Да что там «слышал»! Сам Леонид Викторович присоединился к общему хору российских болельщиков и произнёс свою легендарную фразу: «Мы говно».
Из его команды образца 2016 года до сих пор остаются кандидатами в сборную голкипер Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Артур Юсупов, нападающие Артём Дзюба и Фёдор Смолов. Не факт, что Слуцкий вызвал бы в сегодняшнюю команду больше
За эти пять лет отношение к Леониду Викторовичу в стране сильно поменялось. На первых порах волна народной любви этому весёлому, умному и складно излагающему мысли человеку обеспечена. Дальше всё, конечно, зависит от результатов. Сборной России необходим тренер, обладающий харизмой и умеющий создавать хорошую атмосферу. Слуцкий как раз такой. Главное, чтобы он не приходил в национальную команду, заведомо уверенным (как летом 2016-го) в низком качестве «материала». Какими бы наши футболисты ни были, оправдывать поражения их уровнем неправильно. Ведь в спорте выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. В конце концов, можно уступать, как Россия или Турция на Евро-2020, а можно — как Венгрия. Но можно и выигрывать без европейских звёзд, как Чехия или Украина.
В российской истории есть пример, когда тренер возвращался в сборную после ухода из неё. Пока только один: Олег Романцев покинул национальную команду в июле 1996-го и вернулся в декабре 1998-го. Во времена СССР таких случаев было больше — достаточно вспомнить Валерия Лобановского и Константина Бескова. Так почему бы и Слуцкому не войти ещё раз в ту же бурную реку? Она на самом деле уже совсем другая, чем пять лет назад, только название прежнее — сборная России.
Анатолий Романов