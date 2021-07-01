Если не Черчесов, то Слуцкий? Интересный вариант для сборной России

Кто дальше поведёт сборную России в Катар — по-прежнему главный вопрос футбольной повестки после вылета нашей национальной команды с Евро-2020. По слухам, в руководстве РФС обсуждается вопрос отставки Станислава Черчесова, поэтому не исключено, что в сентябре, в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой, российской сборной будет руководить другой тренер. Некоторые фамилии уже звучали в СМИ.

Появление в шорт-листе сборной России Леонида Слуцкого — сюрприз. В среду, 30 июня, сайт «БИЗНЕС Online» написал, что РФС рассматривает главного тренера «Рубина» в качестве сменщика Черчесова. Впрочем, пока 50-летний специалист лишь один из нескольких кандидатов, а о реакции самого Слуцкого на возможное возвращение в национальную команду ничего не сообщается.

Леонида Викторовича не ждали в списке РФС, поскольку он уже работал со сборной России с августа 2015-го по июнь 2016-го. Как раз под его руководством национальная команда провалила предыдущий Евро, финишировав на последнем месте в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

Тогда наши вообще набрали одно очко: сыграли вничью с англичанами (1:1), после чего проиграли и словакам (1:2), и валлийцам (0:3).

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Прошло пять лет, но кажется, будто это было вчера. С тех пор Слуцкий потренировал четыре клуба из трёх стран. В декабре 2016 года попрощался с ЦСКА, чтобы попробовать себя за границей, а после работы в «Халле» и «Витессе», вернулся домой и возглавил «Рубин». В Казани он доказал, что действительно остаётся одним из самых эффективных отечественных специалистов, вернув «Рубин» в еврокубки. Кстати, сборная России под его руководством в 13 матчах одержала шесть побед при двух ничьих и пяти поражениях. У Слуцкого 46% побед в национальной команде и 1,54 очка в среднем за игру. Для сравнения у Черчесова, под руководством которого сборная провела 57 матчей, статистика чуть хуже — 42% побед и 1,50 очка.

Слуцкий — практически идеальная кандидатура (если в РФС хотят именно своего тренера, а не иностранца) ещё и потому, что других ярких российских специалистов мы вряд ли увидим в сборной. Юрия Сёмина, вероятно, не зовут ввиду возраста. Курбана Бердыева тоже по каким-то причинам игнорируют. Валерий Газзаев несколько лет назад поменял тренерскую скамейку на кресло депутата. Сергею Семаку и в «Зените» комфортно, а у Владимира Федотова нет никакого международного опыта. Валерий Карпин же сам на днях признался, что не хочет идти в национальную команду.

Другое дело, что и у Слуцкого после Евро-2016, казалось бы, появилась аллергия на сборную. Такого количества плохих слов о себе, как летом 2016-го, он никогда не слышал. Да что там «слышал»! Сам Леонид Викторович присоединился к общему хору российских болельщиков и произнёс свою легендарную фразу: «Мы говно».

Очевидно, Слуцкий после Евро-2016 перегнул с самокритикой. Он тренер высокого уровня. Как минимум для России. И та неудача — ценнейший опыт, ведь теперь Леонид Викторович знает, как не надо работать со сборной и какие ошибки нельзя совершать на больших турнирах.

Из его команды образца 2016 года до сих пор остаются кандидатами в сборную голкипер Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Артур Юсупов, нападающие Артём Дзюба и Фёдор Смолов. Не факт, что Слуцкий вызвал бы в сегодняшнюю команду больше двух-трёх человек из этого списка, но очевидно, что он, как и Черчесов, строил бы игру вокруг своего любимого российского футболиста — Дзюбы. Если будут победы, даже негативно настроенные по отношению к центрфорварду-капитану болельщики, потерпят его присутствие в команде.

За эти пять лет отношение к Леониду Викторовичу в стране сильно поменялось. На первых порах волна народной любви этому весёлому, умному и складно излагающему мысли человеку обеспечена. Дальше всё, конечно, зависит от результатов. Сборной России необходим тренер, обладающий харизмой и умеющий создавать хорошую атмосферу. Слуцкий как раз такой. Главное, чтобы он не приходил в национальную команду, заведомо уверенным (как летом 2016-го) в низком качестве «материала». Какими бы наши футболисты ни были, оправдывать поражения их уровнем неправильно. Ведь в спорте выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. В конце концов, можно уступать, как Россия или Турция на Евро-2020, а можно — как Венгрия. Но можно и выигрывать без европейских звёзд, как Чехия или Украина.

В российской истории есть пример, когда тренер возвращался в сборную после ухода из неё. Пока только один: Олег Романцев покинул национальную команду в июле 1996-го и вернулся в декабре 1998-го. Во времена СССР таких случаев было больше — достаточно вспомнить Валерия Лобановского и Константина Бескова. Так почему бы и Слуцкому не войти ещё раз в ту же бурную реку? Она на самом деле уже совсем другая, чем пять лет назад, только название прежнее — сборная России.