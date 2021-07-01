Анатолий Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о разнице между выступлениями национальных команд России и Украины на чемпионате Европы — 2020.
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о разнице между выступлениями национальных команд России и Украины на чемпионате Европы — 2020.
«Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5−6 представителей киевского “Динамо”.
Вопросы подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьёзно. Они готовят свою молодёжь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское “Динамо” становится чемпионом в Украине, опережая донецкий “Шахтёр”, у которого несколько другой подход.
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