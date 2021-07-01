Анатолий Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было

«Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5−6 представителей киевского “Динамо”.



Вопросы подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьёзно. Они готовят свою молодёжь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское “Динамо” становится чемпионом в Украине, опережая донецкий “Шахтёр”, у которого несколько другой подход.



Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живёт где-то в 2016—2017-х. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно.



Допустим, придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре», — цитирует Бышовца телекомпания «Новый Век».