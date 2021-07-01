В сборной России должен был играть Зинченко. Ему делали гражданство, но все сорвалось

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
2.07Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
2.07Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
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2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В сборной России должен был играть Зинченко. Ему делали гражданство, но все сорвалось

Теперь он — главная звезда сборной Украины.

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Источник: Reuters

Александра Зинченко признали лучшим игроком матча Швеция — Украина (1:2). Оно и понятно. Он поучаствовал в обоих голах своей команды. Сначала забил сам, а потом отдал голевую передачу. После того как с поля ушёл Ярмоленко, капитанская повязка перешла именно к Зинченко. Безусловно, ключевому игроку сборной Украины.

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А ведь он мог играть за Россию. И не просто мог, а, судя по всему, был близок. Хотя история довольно мутная.

Коротко — предыстория. Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». Был капитаном юношеской команды, но во взрослой на него не рассчитывали. Он, свою очередь, отказывался продлевать контракт. Клуб в ответ не давал ему играть за молодёжную команду.

Когда Зинченко было 17 лет, наставник Анатолий Патук увёз его в Москву. Футболиста предлагали едва ли не всем клубам чемпионата России — в том числе «Зениту» и «Спартаку».

Так в 2014-м Зинченко полгода играл в Москве на любительском уровне, а потом всё-таки ему удалось трудоустроиться в «Уфу». В клубе не побоялись взять игрока, несмотря на юридический статус футболиста. «Шахтёр» требовал компенсацию за своего воспитанника. Невзирая на это, в феврале 2015 года «Уфа» объявила о подписании контракта с футболистом, а марте он дебютировал в чемпионате России.

Насколько нам известно, башкирский клуб сразу же занялся документами для натурализации Зинченко. «Уфе» это было выгодно из-за лимита на легионеров. Всё в том же марте 2015 года в СМИ появилось высказывание Зинченко:

Реакция украинских болельщиков меня не волнует. Я решил сменить гражданство только по футбольным причинам. Такое решение поможет мне в дальнейшей карьере. Всегда считал себя украинцем, во мне течёт украинская кровь, и я бы не хотел, чтобы кто-то считал мой поступок предательством. Считаю, что Украина и Россия — братские страны. Я приехал в Россию полгода назад и хочу продолжить тут свою футбольную карьеру. Принятие гражданства поможет мне решить все вопросы с «Шахтёром».
Александр Зинченко
футболист сборной Украины
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Первая фраза моментально превратилась в скандал, что неудивительно на фоне крайне тяжёлых отношений между государствами. Позже в интервью «Чемпионату» Зинченко вспоминал: «Мои слова вырвали из контекста, и вышло: “Александр Зинченко: реакция украинских болельщиков меня не волнует”. После этого такая канитель началась… Политическая ситуация уже была нестабильной. Проехались не только по мне, но и по моим близким, которые очень любят читать все комментарии», — говорил защитник.

Вскоре на домашний адрес футболиста пришли три повестки в армию от Министерства обороны Украины, а в июле 2015 года Зинченко отказался от идеи со сменой паспорта (об этом заявил гендир «Уфы»). В своих последних интервью футболист утверждает, что не занимался российским гражданством, а если какие-то шаги и предпринимались, то он не был в курсе. Шаги точно были. Да и есть сомнение по поводу того, был ли в курсе сам Зинченко. Есть несколько версий, почему Зинченко всё-таки не получил российское гражданство.

Версия № 1

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев говорил:

«Газизов (генеральный директор “Уфы”. — Прим. “Чемпионата”) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет. И упустили момент? Да, возможно».

Версия № 2

В свою очередь, Газизов утверждал, что Зинченко отказался от смены гражданства, чтобы не считаться легионером в европейском топ-клубе.

Версия № 3

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Агент Олег Ерёмин (принимал участие в переходе Зинченко в «Уфу») так описывал ситуацию: «Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали».

Зинченко прокомментировал это высказывание одним словом: «бред».

Версия № 4

Своя версия была даже у питерского комментатора Геннадия Орлова. Он рассказывал: «Я лично его спрашивал, и он сказал: “Всё-таки мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где ДНР, а в украинской части. Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее… Ну не могу”. Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в “Зените”».

***

Возможно, если сложить версии, то получится что-то близкое к реальности. Главная звезда сборной Украины могла оказаться в нашей команде. Не факт, что это сделало бы Зинченко успешнее. А вот сборную России, скорее всего, сделало бы сильнее. Особенно сейчас, когда Черчесов использовал на левом фланге Юрия Жиркова, которому в следующем месяце исполнится 38 лет.

Григорий Телингатер

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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