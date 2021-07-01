В сборной России должен был играть Зинченко. Ему делали гражданство, но все сорвалось
Теперь он — главная звезда сборной Украины.
Теперь он — главная звезда сборной Украины.
Александра Зинченко признали лучшим игроком матча Швеция — Украина (1:2). Оно и понятно. Он поучаствовал в обоих голах своей команды. Сначала забил сам, а потом отдал голевую передачу. После того как с поля ушёл Ярмоленко, капитанская повязка перешла именно к Зинченко. Безусловно, ключевому игроку сборной Украины.
А ведь он мог играть за Россию. И не просто мог, а, судя по всему, был близок. Хотя история довольно мутная.
Коротко — предыстория. Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». Был капитаном юношеской команды, но во взрослой на него не рассчитывали. Он, свою очередь, отказывался продлевать контракт. Клуб в ответ не давал ему играть за молодёжную команду.
Так в 2014-м Зинченко полгода играл в Москве на любительском уровне, а потом
Насколько нам известно, башкирский клуб сразу же занялся документами для натурализации Зинченко. «Уфе» это было выгодно
Реакция украинских болельщиков меня не волнует. Я решил сменить гражданство только по футбольным причинам. Такое решение поможет мне в дальнейшей карьере. Всегда считал себя украинцем, во мне течёт украинская кровь, и я бы не хотел, чтобы
кто-тосчитал мой поступок предательством. Считаю, что Украина и Россия — братские страны. Я приехал в Россию полгода назад и хочу продолжить тут свою футбольную карьеру. Принятие гражданства поможет мне решить все вопросы с «Шахтёром».
Первая фраза моментально превратилась в скандал, что неудивительно на фоне крайне тяжёлых отношений между государствами. Позже в интервью «Чемпионату» Зинченко вспоминал: «Мои слова вырвали из контекста, и вышло: “Александр Зинченко: реакция украинских болельщиков меня не волнует”. После этого такая канитель началась… Политическая ситуация уже была нестабильной. Проехались не только по мне, но и по моим близким, которые очень любят читать все комментарии», — говорил защитник.
Вскоре на домашний адрес футболиста пришли три повестки в армию от Министерства обороны Украины, а в июле 2015 года Зинченко отказался от идеи со сменой паспорта (об этом заявил гендир «Уфы»). В своих последних интервью футболист утверждает, что не занимался российским гражданством, а если
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев говорил:
«Газизов (генеральный директор “Уфы”. — Прим. “Чемпионата”) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет. И упустили момент? Да, возможно».
В свою очередь, Газизов утверждал, что Зинченко отказался от смены гражданства, чтобы не считаться легионером в европейском
Агент Олег Ерёмин (принимал участие в переходе Зинченко в «Уфу») так описывал ситуацию: «Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали».
Зинченко прокомментировал это высказывание одним словом: «бред».
Своя версия была даже у питерского комментатора Геннадия Орлова. Он рассказывал: «Я лично его спрашивал, и он сказал: “Всё-таки мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где ДНР, а в украинской части. Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее… Ну не могу”. Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в “Зените”».
***
Возможно, если сложить версии, то получится
Григорий Телингатер