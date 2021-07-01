Карасев назначен резервным арбитром на четвертьфинальный матч Евро Чехия — Дания

ТАСС, 1 июля. Российский арбитр Сергей Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

До этого Карасев работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия — Северная Македония (3:1). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч группы F между сборными Германии и Венгрии (2:2). Также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:1).