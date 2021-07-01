Уткин: Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.



Тем не менее консультации — самые разнообразные — продолжаются», — написал Уткин в своем телеграм-канале.