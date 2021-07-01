Уткин: Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера.
Тем не менее консультации — самые разнообразные — продолжаются», — написал Уткин в своем
Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что отставка Черчесова вполне реальна.
Технический комитет РФС накануне признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие.
Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета РФС.