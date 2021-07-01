Никита Мазепин: Надеюсь, что сборная Украины победит Англию

«Я очень надеюсь, что Украина победит. Пусть сейчас у Украины и России есть разногласия, я родился в те времена, когда наши народы считались братскими, у меня много друзей на Украине. Это было бы здорово для болельщиков, так что я искренне надеюсь, что их победа случится.



Знаете, 99 процентов людей, которые меня окружают, уверены в победе сборной Англии, но я надеюсь, что этого не случится», — приводит слова Никиты Мазепина GPFans.



Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.