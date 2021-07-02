Швейцарский болельщик с вирусного фото теперь звезда. К нему идут рекламодатели, Swiss Air подарила билет в Питер

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:07 (мск), источник: Sports.Ru

Швейцарский болельщик с вирусного фото теперь звезда. К нему идут рекламодатели, Swiss Air подарила билет в Питер

Красивая история.

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Источник: AP 2021
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Вы точно видели две этих фотографии с матча Франция — Швейцария. Мужчина, отдаленно напоминающий Гарри Поттера в панамке, чуть ли не рыдает за полминуты до гола Марио Гаврановича, — а потом радуется победе, раздетый по торсу (и без панамки). На него обратили внимание не только медиа, но даже, например, мэр Лондона Садик Хан. «Футбол, черт возьми! Очень-очень сильно поздравляю Швейцарию. А это — игрок матча».

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Кто он такой?

Его зовут Лука Лутенбах, ему 28 лет, и он играл в футбол на любительском уровне — за клуб «Ребовейе» из пятого дивизиона кантона Юра на севере Швейцарии. «Я ошеломлен происходящим и не понимаю, что происходит, — говорил он Blick. — Кажется, мне написали все знакомые. Во время матча у меня не было интернета, но некоторые соседи по трибуне быстро поняли, что происходит, у них был доступ. Невероятно».

Лутенбах — менеджер, в свободное время пишет о спорте как фрилансер для местного сайта Le Quotidien Jurassien. Он был на 50 матчах сборной Швейцарии, в отборочном турнире не пропустил ни игры, а вот на групповом этапе Евро был только на двух матчах в Баку — не мог выехать в Рим по логистике. «Стараюсь не пропускать матчи, но поездка Баку-Рим-Баку была практически невозможна», — объяснял он.

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Четвертьфинальный матч в Петербурге он мог пропустить (не было билетов), но помогло, что он стал звездой. Лутенбах твитнул компанию Swiss Air с вопросом: «На найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Авиаперевозчик ответил быстро: и просто помог Луке с билетом, даже не попросив ретвита. Так он попадет в Питер.

Лука был на ЧМ-2018

В России Лука уже бывал — на чемпионат мира три года назад. И там ему больше всего запомнился матч против Сербии в Калининграде (очень эмоциональный матч и для тех, и для других, и особенно для албанцев и косовцев).

После матча Сербия — Швейцария все обсуждают жесты про Албанию

Правда, Лутенбаха не очень волнуют жесты — он вспоминает, как добирался до самого западного российского региона через польский Гданьск. «Водитель Гжегож, пока мы ехали на его “Пассате” 1997 года, научил меня базовым вещам по-русски: как попросить пива (“пиво”) и как сказать, что я пьян (“я в говно”)».

Эмоции от той игры были для него невероятными — чемпионат мира, да еще и такая победа. «Этот вечер — навеки. Это был один из самых красивых моментов в истории нашей сборной», — признавался Лука.

К Луке идут спонсоры

Но от Евро-2020 эмоции не меньше — для Лутенбаха это «самый прекрасный день в истории швейцарского футбола». Кадры, на которые попал он, его вообще не смущают. «Я не думал, что меня снимают. Я большой поклонник сборной, езжу за ней с 2015 года. Моя реакция не для того, чтобы меня видели, а потому что я просто переживал момент. Могу сказать, что для меня это был один из величайших моментов в жизни», — признавался он.

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Лука привлек внимание не только Swiss Air, но и других компаний. К нему с предложениями пришли «Ред Булл» (пришлют энергетики на поездку), Министерство туризма Швейцарии (предлагает оздоровительный уик-энд) и производитель кофе Emmi Caffè Latte — его хотели сделать лицом рекламной кампании. «Я никогда не ждал такого. Я поехал в Бухарест обычным болельщиком, а вернулся тем, кого хотят спонсоры».

Швейцарии до финала осталось два шага — но на Евро она еще никогда не забиралась так высоко.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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