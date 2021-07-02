Швейцарский болельщик с вирусного фото теперь звезда. К нему идут рекламодатели, Swiss Air подарила билет в Питер
Красивая история.
Красивая история.
Вы точно видели две этих фотографии с матча Франция — Швейцария. Мужчина, отдаленно напоминающий Гарри Поттера в панамке, чуть ли не рыдает за полминуты до гола Марио Гаврановича, — а потом радуется победе, раздетый по торсу (и без панамки). На него обратили внимание не только медиа, но даже, например, мэр Лондона Садик Хан. «Футбол, черт возьми!
Его зовут Лука Лутенбах, ему 28 лет, и он играл в футбол на любительском уровне — за клуб «Ребовейе» из пятого дивизиона кантона Юра на севере Швейцарии. «Я ошеломлен происходящим и не понимаю, что происходит, — говорил он Blick. — Кажется, мне написали все знакомые. Во время матча у меня не было интернета, но некоторые соседи по трибуне быстро поняли, что происходит, у них был доступ. Невероятно».
Лутенбах — менеджер, в свободное время пишет о спорте как фрилансер для местного сайта Le Quotidien Jurassien. Он был на 50 матчах сборной Швейцарии, в отборочном турнире не пропустил ни игры, а вот на групповом этапе Евро был только на двух матчах в Баку — не мог выехать в Рим по логистике. «Стараюсь не пропускать матчи, но поездка
Четвертьфинальный матч в Петербурге он мог пропустить (не было билетов), но помогло, что он стал звездой. Лутенбах твитнул компанию Swiss Air с вопросом: «На найдется ли билета, если я соберу сколько надо ретвитов?» Авиаперевозчик ответил быстро: и просто помог Луке с билетом, даже не попросив ретвита. Так он попадет в Питер.
В России Лука уже бывал — на чемпионат мира три года назад. И там ему больше всего запомнился матч против Сербии в Калининграде (очень эмоциональный матч и для тех, и для других, и особенно для албанцев и косовцев).
Правда, Лутенбаха не очень волнуют жесты — он вспоминает, как добирался до самого западного российского региона через польский Гданьск. «Водитель Гжегож, пока мы ехали на его “Пассате” 1997 года, научил меня базовым вещам по-русски: как попросить пива (“пиво”) и как сказать, что я пьян (“я в говно”)».
Эмоции от той игры были для него невероятными — чемпионат мира, да еще и такая победа. «Этот вечер — навеки. Это был один из самых красивых моментов в истории нашей сборной», — признавался Лука.
Но от Евро-2020 эмоции не меньше — для Лутенбаха это «самый прекрасный день в истории швейцарского футбола». Кадры, на которые попал он, его вообще не смущают. «Я не думал, что меня снимают. Я большой поклонник сборной, езжу за ней с 2015 года. Моя реакция не для того, чтобы меня видели, а потому что я просто переживал момент. Могу сказать, что для меня это был один из величайших моментов в жизни», — признавался он.
Лука привлек внимание не только Swiss Air, но и других компаний. К нему с предложениями пришли «Ред Булл» (пришлют энергетики на поездку), Министерство туризма Швейцарии (предлагает оздоровительный уик-энд) и производитель кофе Emmi Caffè Latte — его хотели сделать лицом рекламной кампании. «Я никогда не ждал такого. Я поехал в Бухарест обычным болельщиком, а вернулся тем, кого хотят спонсоры».
Швейцарии до финала осталось два шага — но на Евро она еще никогда не забиралась так высоко.