Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
Александр Довбик, отец нападающего Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за клубы из России.
Александр Довбик, отец нападающего Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за клубы из России.
В российский чемпионат Артем точно не переедет.
Также отец футболиста объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.) на русском языке.
«Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы», — добавил
Артем Довбик стал автором победного гола в игре против Швеции и вывел Украину в ¼ финала Евро-2020. Ранее сообщалось, что 24-летним Довбиком интересуются «Торино», «Реал Сосьедад» и «Гент».
В четвертьфинале украинцы сыграют с Англией. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).