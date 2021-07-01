Энрике: Игра со швейцарцами на Евро станет для сборной Испании настоящим испытанием
Четвертьфинальный матч Евро между командами пройдет в
Четвертьфинальный матч Евро между командами пройдет в
Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в
«Сборная Швейцарии будет очень сложной для нас командой и очень тяжелым соперником. Большинству зрителей имена игроков этой команды, скорей всего, ничего не скажут, но мы знаем их как хороших футболистов. То, как они атакуют и прессингуют соперника, вызывает уважение. Швейцарцы будут для нашей команды настоящим испытанием», — сказал Энрике.
В матче 1/8 финала сборная Испании в дополнительное время со счетом 5:3 оказалась сильней хорватов, серебряных призеров последнего чемпионата мира. Швейцарцы на этой стадии турнира взяли верх над чемпионами мира французами (3:3, 5:4 — по пенальти).