Энрике: Игра со швейцарцами на Евро станет для сборной Испании настоящим испытанием

«Сборная Швейцарии будет очень сложной для нас командой и очень тяжелым соперником. Большинству зрителей имена игроков этой команды, скорей всего, ничего не скажут, но мы знаем их как хороших футболистов. То, как они атакуют и прессингуют соперника, вызывает уважение. Швейцарцы будут для нашей команды настоящим испытанием», — сказал Энрике.