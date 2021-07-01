«Нам нравится не быть фаворитом». Малиновский — о четвертьфинале Евро с Англией

«Давление оказывается на Англию, а не на нас, мы можем этим воспользоваться. Мы извлекли уроки из игры со Швецией и стали более уверенными в себе.

Матч против Англии — это игра, в которой мы не должны допускать никаких ошибок. Но мы уже показали в противостояниях, где были аутсайдерами, что это вдохновляет нас играть лучше. Нам нравится не быть фаворитом.

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 3.07.2021, 22:00 Украина - Англия -

Англия — отличная команда, полная звезд. Гарри Кейн очень хорош, конечно, но Стерлинг — это тот, кого мы выделили для себя. Он — лучший бомбардир команды, и он очень техничен. Мы знаем, насколько хороша команда соперника, но это отличная мотивация для нас. Мы должны быть крепкими.

Суть успеха в том, чтобы воспользоваться своим моментом тогда, когда он появится. Теперь для нас каждая игра финальная. И каждая игра определяется моментами. Англии будет сложно сыграть матч вне «Уэмбли». У них было это преимущество на протяжении всего турнира, и теперь оно исчезло, — приводит слова Малиновского Sky Sports.