«Сборной России не хватило инстинкта убийцы»: Кудряшов — о Евро-2020
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о выступлении на Евро-2020. Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в группе.
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о выступлении на Евро-2020. Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в группе.
«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. Что произошло? У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть ещё
После игры был на