Италия и УЕФА аннулировали часть билетов на матч Евро Украина — Англия

«Установлена специальная политика продажи билетов, которая предусматривает прекращение продажи и возможности передачи билетов к 21.00 сегодняшнего дня, а также отмену билетов, проданных жителям Великобритании начиная с 00.00 28 июня», — говорится в сообщении итальянского МВД.
Департамент общественной безопасности, как отмечается, ввел строгие проверки соблюдения распоряжения УЕФА.
В коммюнике МВД Италии мера названа «протоколом по сдерживанию чрезвычайной ситуации с пандемией, связанной с участием в спортивном мероприятии». Распоряжение учитывает нынешний режим въезда в Италию из Великобритании: в середине июня итальянский минздрав ввел пятидневный карантин для приезжающих или побывавших на территории Соединенного Королевства.
О действующих правилах в связи с предстоящим матчем в четверг напомнил МИД Италии. В сообщении ведомства также отмечается, что приехавшие из Украины должны соблюдать 10-дневный карантин и сдать тест на коронавирус по его завершении.