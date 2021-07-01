Италия и УЕФА аннулировали часть билетов на матч Евро Украина — Англия

«Установлена ​​специальная политика продажи билетов, которая предусматривает прекращение продажи и возможности передачи билетов к 21.00 сегодняшнего дня, а также отмену билетов, проданных жителям Великобритании начиная с 00.00 28 июня», — говорится в сообщении итальянского МВД.

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 3.07.2021, 22:00 Украина - Англия -

Департамент общественной безопасности, как отмечается, ввел строгие проверки соблюдения распоряжения УЕФА.

В коммюнике МВД Италии мера названа «протоколом по сдерживанию чрезвычайной ситуации с пандемией, связанной с участием в спортивном мероприятии». Распоряжение учитывает нынешний режим въезда в Италию из Великобритании: в середине июня итальянский минздрав ввел пятидневный карантин для приезжающих или побывавших на территории Соединенного Королевства.