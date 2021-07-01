«Прочел, поулыбался. Мне никто не звонил»: Слуцкий — об информации о возможном возвращении в сборную

«Не готов обсуждать решение технического комитета РФС по итогам Евро-2020. Он есть, он принимает решения. Я, если честно, даже не читал решение технического комитета, мне это не очень интересно. Информация о том, что я могу вернуться в сборную? Так же прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается никуда», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».