Украинец выбыл на год из-за дикой ошибки. Теперь у него жуткая травма

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
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3
Швейцария
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1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
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4
Сев. Македония
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Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
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Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинец выбыл на год из-за дикой ошибки. Теперь у него жуткая травма

Нападающий Беседин не забил Швеции, но за девять минут на поле стал героем для Украины.

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Источник: AFP 2021
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Неожиданным и вынужденным героем Украины в матче со Швецией стал нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин — через 9 минут после выхода на замену его колено прогнулось под шипами лысого защитника Маркуса Даниэльссона. Судья вместе с помощниками выписали шведу красную, Украина получила численное преимущество и в итоге выдавила Швецию, которая напирала и постукивала в штанги и перекладину.

Беседин уходил без слёз, но с выключенным от эмоций лицом. Шевченко его обнимал и поддерживал, украинские фанаты аплодировали. После матча Артёма называли героем, а вратарь украинцев на ЧМ-2006 и теперь помощник Шевченко в сборной Александр Шовковский написал, что большие победы даются дорогой ценой.

Дорогая цена — полгода на восстановление и страшный диагноз, в котором переплетены задняя крестообразная, внутренняя и наружная боковые связки, а также есть перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Пропустил год из-за допинга. Виноват врач, который перепутал таблетки

Артём попал на Евро только из-за переноса на 2021-й, потому что в декабре 2019-го получил дисквалификацию на год за употребление допинга — хотя мог остаться без футбола и на четыре года. Через месяц после матча с «Мальме» в Лиге Европы Артёму сообщили, что он сдал положительный допинг-тест. Футболист вины не отрицал и рассказал, что произошло это случайно, из-за врача «Динамо», которого потом игрок пожелал никогда не видеть. Что случилось? Вот монолог Беседина программе «ПРОФУТБОЛ».

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«Нас обокрали в гостинице перед выездом на игру. Кое-что украли у доктора Миронова и запасного вратаря. Я сел в автобус, и у меня заболела голова. Попросил таблетку. Доктор перепутал и дал свою таблетку от головы, которую ему прописали, потому что у него болела спина. Возможно, врач перенервничал из-за того, что у него украли документы.

Таких людей, немолодых и, можно сказать, не полностью здоровых, нельзя подпускать к спортсменам. Они просто враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств. Я злился, обижался, но время уже прошло. И я многое переосмыслил».

Врача уволили. Клуб поддержал Беседина и выплачивал ему полноценную зарплату, однако нападающий злился, что не исполнится мечта — не сыграет на Евро.

Мечта исполнилась, потому что чемпионат перенесли на год

Артём не любит вспоминать год без футбола — тренировался, играл со сборной Украины среди ветеранов и готовился к Евро. Да, так и говорил и не переживал за место в заявке. О самостоятельных тренировках Беседин рассказывал сайту «Динамо» во время карантина — примерно так же поддерживал форму во время дисквалификации.

Велосипед + разминки + растяжки.

«Занимался с восьми до 11 утра, — рассказывал Артём. — Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком (бывший футболист “Динамо”, “Днепра” и сборной Украины) проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внесли также свои коррективы в занятия».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нокдаун перед Евро и очень грустные 25 минут до матча со Швецией

Перед Евро сборная Украины пробовала новые упражнения от штаба Шевченко. Игроки на линии били большими надувными мячами по тем, кто находился в центральном круге. А игроки из круга должны были реагировать и уворачиваться от ударов.

«В одной из попыток Артём Беседин не лучшим образом справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя», — писали украинские СМИ.

На самом турнире Беседин играл мало, до матча со шведами проведя на поле 25 минут: пять — с Австрией (0:1) и 20 — с Македонией (2:1). 20 + 5 добавленных с Македонией обернулись критикой Беседина, потому что за это время нападающий не нанёс ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал семь передач (точных — 71%), девять раз потерял мяч (больше только у Миколенко, который отыграл матч целиком) и выиграл одно единоборство из восьми (хуже всех на поле).

Уважает теннис, в детстве отказался от танцев, болеет за украинцев и Хабиба

Беседин говорит, что ему «очень нравится» теннис. А именно — Федерер и Надаль, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Также он болеет за украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах поддерживает Хабиба Нурмагомедова.

«Их бои стараюсь не пропускать, — говорит Беседин. — Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Если, конечно, в этот день у нас нет матча».

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Когда был маленьким, Беседин сходил на занятие по танцам, после чего сказал «до свидания, больше вы меня здесь не увидите» и никогда в жизни туда не возвращался. Три месяца занимался карате со старшим братом, обладателем чёрного пояса, после чего пошёл на футбол и «ни на что больше не отвлекался».

Евро-2012 Беседин смотрел в родном Харькове на стадионе, ходил на матч Португалия — Нидерланды и говорил, что атмосфера турнира останется с ним навсегда. Теперь Артём на Евро-2020. До сих пор. Ведь украинцы будут сражаться с англичанами персонально за него. Об этом уже заявил Шевченко.

Евгений Марков

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Англия
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Германия
Германия
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Чехия
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Франция
Франция
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