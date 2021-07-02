Украинец выбыл на год из-за дикой ошибки. Теперь у него жуткая травма
Нападающий Беседин не забил Швеции, но за девять минут на поле стал героем для Украины.
Нападающий Беседин не забил Швеции, но за девять минут на поле стал героем для Украины.
Неожиданным и вынужденным героем Украины в матче со Швецией стал нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин — через 9 минут после выхода на замену его колено прогнулось под шипами лысого защитника Маркуса Даниэльссона. Судья вместе с помощниками выписали шведу красную, Украина получила численное преимущество и в итоге выдавила Швецию, которая напирала и постукивала в штанги и перекладину.
Беседин уходил без слёз, но с выключенным от эмоций лицом. Шевченко его обнимал и поддерживал, украинские фанаты аплодировали. После матча Артёма называли героем, а вратарь украинцев на ЧМ-2006 и теперь помощник Шевченко в сборной Александр Шовковский написал, что большие победы даются дорогой ценой.
Дорогая цена — полгода на восстановление и страшный диагноз, в котором переплетены задняя крестообразная, внутренняя и наружная боковые связки, а также есть перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
Артём попал на Евро только
«Нас обокрали в гостинице перед выездом на игру.
Таких людей, немолодых и, можно сказать, не полностью здоровых, нельзя подпускать к спортсменам. Они просто враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств. Я злился, обижался, но время уже прошло. И я многое переосмыслил».
Врача уволили. Клуб поддержал Беседина и выплачивал ему полноценную зарплату, однако нападающий злился, что не исполнится мечта — не сыграет на Евро.
Артём не любит вспоминать год без футбола — тренировался, играл со сборной Украины среди ветеранов и готовился к Евро. Да, так и говорил и не переживал за место в заявке. О самостоятельных тренировках Беседин рассказывал сайту «Динамо» во время карантина — примерно так же поддерживал форму во время дисквалификации.
«Занимался с восьми до 11 утра, — рассказывал Артём. — Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком (бывший футболист “Динамо”, “Днепра” и сборной Украины) проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внесли также свои коррективы в занятия».
Перед Евро сборная Украины пробовала новые упражнения от штаба Шевченко. Игроки на линии били большими надувными мячами по тем, кто находился в центральном круге. А игроки из круга должны были реагировать и уворачиваться от ударов.
«В одной из попыток Артём Беседин не лучшим образом справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя», — писали украинские СМИ.
На самом турнире Беседин играл мало, до матча со шведами проведя на поле 25 минут: пять — с Австрией (0:1) и 20 — с Македонией (2:1). 20 + 5 добавленных с Македонией обернулись критикой Беседина, потому что за это время нападающий не нанёс ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал семь передач (точных — 71%), девять раз потерял мяч (больше только у Миколенко, который отыграл матч целиком) и выиграл одно единоборство из восьми (хуже всех на поле).
Беседин говорит, что ему «очень нравится» теннис. А именно — Федерер и Надаль, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Также он болеет за украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах поддерживает Хабиба Нурмагомедова.
«Их бои стараюсь не пропускать, — говорит Беседин. — Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Если, конечно, в этот день у нас нет матча».
Когда был маленьким, Беседин сходил на занятие по танцам, после чего сказал «до свидания, больше вы меня здесь не увидите» и никогда в жизни туда не возвращался. Три месяца занимался карате со старшим братом, обладателем чёрного пояса, после чего пошёл на футбол и «ни на что больше не отвлекался».
Евро-2012 Беседин смотрел в родном Харькове на стадионе, ходил на матч Португалия — Нидерланды и говорил, что атмосфера турнира останется с ним навсегда. Теперь Артём на Евро-2020. До сих пор. Ведь украинцы будут сражаться с англичанами персонально за него. Об этом уже заявил Шевченко.
Евгений Марков