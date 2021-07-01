Путин дал понять, что Черчесову пора уйти? Отвечает автор книг о президенте

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
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Бельгия
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2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
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Группа A
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Италия
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
1 июля, источник: Чемпионат.com

Путин дал понять, что Черчесову пора уйти? Отвечает автор книг о президенте

Раньше президент России уже влиял на решения в нашем футболе.

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Источник: Reuters

Вчера президент России Владимир Путин провёл «Прямую линию» — на вопросы граждан он отвечал больше трёх с половиной часов. Обычно о спорте президент говорит немного: в прошлый раз (правда, тогда Путин разговаривал с журналистами) он отвечал на вопрос о скандальном видео с Артёмом Дзюбой. Но этим летом, особенно после провала сборной России на чемпионате Европе (трансляция игры с Данией вообще стала одной из самых популярных на ТВ за неделю), обсуждения возможной отставки Станислава Черчесова (в среде болельщиков и СМИ), к возможным словам Путина про футбол был особый интерес. Подогревали его и спортивные журналисты, которые не без оснований считали, что решение по Черчесову во многом может зависеть от слов президента:

«Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней “Прямой линией” Владимира Путина, — писал журналист и комментатор Нобель Арустамян накануне “Прямой линии”. — На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро. Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера. Она не мертворождённая и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола».

«Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина, — писал журналист и комментатор Нобель Арустамян накануне “Прямой линии”. — На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро. Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера. Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола».

Не обратить внимания на провал в футболе и хоккее президент, видимо, действительно не мог. Поэтому среди отобранных для него вопросов прозвучал и спортивный — спасибо за него стоит сказать Светлане Токаревой из Липецка:

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда.

В ответе президента многие болельщики увидели намёк на возможную отставку Черчесова:

«Спорт есть спорт, — заявил Путин. — В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею не отличилась, а тем более сборная по футболу — это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе себя им не считаю. Надо довериться им. Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».

Источник: РИА "Новости"

Действительно ли Путин призвал к отставке Черчесова?

Чтобы разобраться, действительно ли в словах Путины был посыл к отставке Черчесова, мы обратились к политологу, журналисту кремлёвского пула и автору книг о Владимире Путине Андрею Колесникову.

По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчёт Черчесова — это безусловное расторжение контракта, — рассказал Колесников. — Его может не уловить только тот, кто очень не хочет. Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Но горечь страны и здравый смысл насчёт выступления сборной России по футболу перевесят.

— Можно ли сказать, что Путин редко говорит на публику прямо, условно «да, увольняйте», а чаще даёт именно такие сигналы?

— На мой взгляд, зависит от ситуации. Иногда говорит очень прямо. Но это тот случай, когда решение должен принять не он. Поэтому идёт сигнал.

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Почему к этому сигналу стоит относиться серьёзно?

Предположения о том, что в судьбе Черчесова важную роль может сыграть и президент России, небезосновательны. Раньше слова Путина о футболе напрямую влияли на решения РФС. Вот, например, в сентябре 2015-го о необходимости ужесточения лимита на легионеров. «1 сентября говорил с президентом, — заявлял Виталий Мутко, который тогда возглавлял РФС. — И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещё жёстче».

Тогда предполагалось, что в чемпионате России сезона-2015/16 будет лимит на легионеров по схеме «10+15», по которому команда могла обладать правом внести в заявку не более 10 зарубежных игроков, а их количество на поле не будет ограничиваться. Но перед стартом чемпионата в Министерстве спорта решили, что лимит должен быть «6+5».

Затем была ещё одна история — тоже связанная с лимитом на легионеров. В 2017 году президент России немного саркастически высказался о словах экс-президента «Зенита» Сергея Фурсенко:

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за “Зенит”, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», — отметил Путин. Вообще эту речь и ответ на неё лучше не читать, а смотреть — наслаждайтесь.

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А к словам Путина о лимите прислушались: с 2019 года в РПЛ действуют ограничения на заявку (8 легионеров + 17 россиян) — хотя изначально лимит планировалось делать менее жёстким. А о том, что России вообще не нужен лимит, экс-министр спорта Мутко говорил ещё в 2014 году. Но, кажется, сигналы сверху были важнее.

Услышат ли сигналы сейчас?

Максим Пахомов

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1
Дания
Дания
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Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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Уэльс
Уэльс
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