«Путин дал однозначный сигнал»: автор книг о президенте — о возможной отставке Черчесова

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Путин сказал: «У нас есть специалисты. Надо довериться им. Вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».

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«По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчёт Черчесова — это безусловное расторжение контракта. Его может не уловить только тот, кто очень не хочет.

Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Но горечь страны и здравый смысл насчёт выступления сборной России по футболу перевесят.