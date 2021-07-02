«Путин дал однозначный сигнал»: автор книг о президенте — о возможной отставке Черчесова

Путин сказал: «У нас есть специалисты. Надо довериться им. Вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».
«По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчёт Черчесова — это безусловное расторжение контракта. Его может не уловить только тот, кто очень не хочет.
Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Но горечь страны и здравый смысл насчёт выступления сборной России по футболу перевесят.
Можно ли сказать, что Путин редко говорит на публику прямо, а чаще даёт именно такие сигналы? На мой взгляд, зависит от ситуации. Иногда говорит очень прямо. Но это тот случай, когда решение должен принять не он. Поэтому идёт сигнал", — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.