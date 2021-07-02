Первые медалисты Евро определятся по итогам матчей в Санкт-Петербурге и Мюнхене

В матче 1/8 финала сборная Испании в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов, серебряных призеров чемпионата мира 2018 года. Швейцарцы на этой стадии турнира победили действующих чемпионов мира французов (3:3, 5:4 — по пенальти).

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 2.07.2021, 19:00 Швейцария - Испания -

Последний раз матч за третье место на чемпионате Европы был сыгран в 1980 году, тогда сборная Чехословакии в Неаполе в серии послематчевых пенальти обыграла хозяев турнира итальянцев (1:1, 9:8). С 1984 года команды, отобравшиеся в четверку лучших и уступившие затем другим полуфиналистам на этой стадии, становились обладателями бронзовых наград.

Северная столица России в пятницу будет принимать заключительный для себя матч турнира, в 19:00 по московскому времени на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдут команды Швейцарии и Испании. Эти сборные сыграли друг с другом 22 матча, 16 встреч выиграли испанцы. Единственная победа швейцарцев датируется 2010 годом, тогда на чемпионате мира в Южной Африке они обыграли на тот момент действующих чемпионов Европы со счетом 1:0 в первом туре группового этапа. Однако та неудача не смогла подкосить команду Висенте дель Боске, которая в итоге выиграла турнир.

Последний раз сборные Швейцарии и Испании играли осенью 2020 года в Лиге наций. В первом матче, проходившем в Мадриде, хозяева праздновали победу со счетом 1:0. Ответная встреча команд, состоявшаяся в Базеле, завершилась вничью (1:1).

Футбол Евро 2020 1/4 финала, 2.07.2021, 22:00 Бельгия - Италия -

Кому улыбнется Мюнхен

Второй медалист чемпионата Европы определится позднее в Мюнхене, где на поле одноименного стадиона выйдут команды Бельгии и Италии. Последний раз эти сборные встречались друг с другом на групповом турнире предыдущего Евро, победу в том матче праздновали итальянцы — 2:0. С 1913 года команды Бельгии и Италии встречались 22 раза, в 14 матчах успех праздновали итальянцы, четыре игры остались за бельгийцами.

В матче 1/8 финала команда Бельгии со счетом 1:0 обыграла действующего победителя турнира сборную Португалии. Итальянцы на пути в четвертьфинал в дополнительное время победили австрийцев — 2:1.

Победители пятничных четвертьфиналов 6 июля встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и определят обладателя путевки в финал.