Хацкевич: Игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян
Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил сборные России и Украины.
Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил сборные России и Украины.
«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всё выглядит очень примитивно.
Конечно, за весь турнир накопилось