Андрей Канчельскис: Шевченко как тренер сильнее Черчесова

Регулировщик

— Как для себя объясняете успех украинской сборной?

— Сработало несколько факторов. Во-первых, прекрасный подбор футболистов. Неслучайно многие из них востребованы в Европе. Причем все ребята с характером. Выходят на поле, заряженные на борьбу. Бьются до конца, невзирая на счет.

— Что во-вторых?

— Роль Андрея Шевченко и его штаба, где четыре итальянских специалиста во главе с Мауро Тассотти. На Апеннинах всегда восхищались работой Валерия Лобановского, не скрывали, что многое у него позаимствовали. Когда я перешел в «Фиорентину», убедился — тренировочный процесс похож на тот, что был в Советском Союзе. Особенно это касается тактики. Думаю, на подобных ощущениях ловил себя в «Милане» и Шевченко.

— В игре сборной Украины чувствуется итальянская рука?

— Ну конечно! Как раз отсюда надежные действия в обороне. Играют вторым номером, очень плотно, цепко, стараются не оставлять свободных зон. Быстро выбегают в контратаки. Важно, что сборную Украины возглавляет человек, игравший в поле.

— В 1/8 финала Зинченко наконец показал, за что его в «Манчестер Сити» держат?

— Да. А то в матче с голландцами превратился в регулировщика. Размахивал руками, рассказывал, куда бежать, кому отдавать. Видно — возомнил. За такое отношение немедленно последовала расплата — победный гол Дюмфрис из-под Зинченко и забил. Уверен, тренеры поговорили с парнем, объяснили, что на поле каждый должен заниматься своим делом. Тот прислушался. Другой важный момент — против шведов его поставили на левый фланг, знакомый по игре за «Манчестер Сити». И вот результат — сначала сам все классно исполнил, потом ассистировал Довбику.

— По итогам четырех матчей — лучший игрок сборной Украины?

— Ярмоленко. Забивает, отдает. В каждой игре от него исходит реальная опасность воротам соперника. К сожалению, физически на весь матч Андрея сейчас не хватает. Шведы здорово его измотали, с 70-й минуты уже еле дышал. Я видел, как ему тяжело. Но все равно бежал, бодался, цеплялся за мяч.

— С морально-волевыми качествами порядок.

— Да! Как и у его товарищей по команде. Шведы-то — ребята мощные, великолепно готовы функционально. За ними был контроль мяча, все подборы. Казалось, еще чуть-чуть — и задавят, задушат, забьют второй гол. Но украинцы выстояли, дотерпели. А на последних секундах, когда уже шло к серии пенальти, провели быструю атаку и вырвали победу. Молодцы!

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

Ярмоленко

— К Яремчуку проявляет интерес «Милан». Как думаете, в Италии парень потянет?

— Почему нет? Вон Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» — и на второй год стал лучшим распасовщиком серии А! У Яремчука тоже очень хорошие данные. Форвард скоростной, постоянно нацелен на ворота. 20 мячей, забитых в этом сезоне за «Гент», — серьезный показатель. У нас бельгийский чемпионат явно недооценивают. Российских футболистов туда не затащишь, все ждут приглашения из топ-лиг. Зато украинцы охотно едут в Бельгию, которая становится для них трамплином в клубы более высокого уровня.

— А вот у Ярмоленко в Европе не получилось.

— Уезжать надо вовремя. На мой взгляд, Андрей в украинском чемпионате пересидел. Лет шесть назад руководители «Эвертона» попросили меня посодействовать переходу Ярмоленко. Я летал в Киев, общался с представителями «Динамо». Разумеется, с самим Андреем поговорил. Он произвел очень приятное впечатление. По человеческим качествам — вообще никаких вопросов.

— Сколько «Эвертон» готов был заплатить за Ярмоленко?

— 15 миллионов фунтов. С киевлянами финансовые условия вроде бы согласовали, но в последний момент все сорвалось. Жаль. Оказался бы Андрей в «Эвертоне» — думаю, карьера сложилась бы иначе.

— Его и в те годы на 90 минут не хватало?

— Ну что вы! Тогда это была машина. Спокойно носился весь матч. Если бы физически не выдерживал, английские клубы в жизни бы не заинтересовал.

Самоотдача

— Актер Ростислав Хаит считает, что Шевченко как тренер сильнее Черчесова. Разделяете мысль?

— Да — если отталкиваться от качества игры на чемпионате Европы и результата. Вот два основных критерия. Одна команда — в плей-офф. Другая заняла последнее место в группе и отправилась домой. Тем же шведам мы проиграли и в Лиге наций, и в недавнем товарищеском матче. Вчистую! А украинцы победили их и вышли в четвертьфинал. Они и с голландцами бились достойно, едва не зацепили ничью. А мы…

— Что?

— Получили бы от Голландии трешку, как от Бельгии, — и до свидания. С командами такого уровня сражаться на равных пока не умеем.

— Чему нам стоит поучиться у сборной Украины?

— Да хотя бы желанию и самоотдаче. В любой ситуации нужно бороться до конца. Возьмем наш матч с Бельгией. Все инертно, вяло, на второй скорости… Ни рывков, ни подкатов, ни агрессии. Мол, проиграли, и ладно. Ну нельзя же так! Где самолюбие? Спортивная злость? Пусть что-то не получается — но не опускай рук! Беги, цепляйся, выгрызай мяч! В этом плане сборная Украины — пример для подражания. Там у футболистов всегда глаза горят. На поле никто не отбывает номер, прямо искры летят. А как было в мое время, знаете?

— Как?

— Выкладывались настолько, что матч заканчивался, мы доползали до раздевалки и сидели по 15−20 минут. Не было сил дойти до душевой. Сейчас в России такого почти не увидишь. Все свеженькие, довольные, быстренько помылись, обмазали волосы гелем, прыгнули в автомобиль — и по газам.

Катастрофа

— Черчесов как тренер сборной себя исчерпал?

— К чему самообман? Черчесов затягивает нас в болото. Нужны перемены! Иначе так и будем болтаться на задворках европейского футбола. Бескова в 1964-м за серебряные медали с должности сняли! А тут четвертое место в группе — и тренера оставляют. За выход в восьмерку присуждают футболистам звание «заслуженных»… Это же издевательство!

— Как вам позиция техкома РФС? Работу Станислава Саламовича на Евро признали неудовлетворительной, но выразили ему доверие.

— Даже сложно прокомментировать такое решение. Оно меня просто убило… Вот интересно, а сам Черчесов о чем думает? Другой бы на его месте сказал: «Ребята, извините, я виноват». И написал бы заявление.

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— Как полагаете, на чемпионат мира в Катар попадем?

— Дай-то бог! Но пока у меня очень большие сомнения.

— Если не Черчесов, то кто? Иностранец?

— Почему? Есть и в России хорошие специалисты. Бердыев, Газзаев, Семин…

— Бердыев и Газзаев давно никого не тренируют.

— Ну и что? Наверняка оба изголодались по футболу, в их квалификации сомнений нет. Уверен, и тот и другой сработали бы эффективнее. Сразу встряхнули бы игроков. Семин — тоже отличный вариант. Юрий Палыч — это опыт. Харизма. При нем «Локомотив» в последние годы выглядел здорово.

— Давайте о тех, кто остался на Евро. За счет чего сборная Украины может одолеть Англию?

— Мне кажется, у наших соседей нет шансов. Англичане сейчас очень хороши, да и объективно выше классом. Немцев обыграли заслуженно, в четырех матчах на Евро не пропустили ни разу. Из оставшихся команд именно Англия для меня — фаворит номер один.

— А номер два?