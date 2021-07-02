Андрей Канчельскис: Шевченко как тренер сильнее Черчесова

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Канчельскис: Шевченко как тренер сильнее Черчесова

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил сборные Украины и России, объяснил, в чем разница между Шевченко и Черчесовым, и приоткрыл подробности несостоявшегося перехода Ярмоленко в «Эвертон».

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Источник: РИА "Новости"

Регулировщик

— Как для себя объясняете успех украинской сборной?

— Сработало несколько факторов. Во-первых, прекрасный подбор футболистов. Неслучайно многие из них востребованы в Европе. Причем все ребята с характером. Выходят на поле, заряженные на борьбу. Бьются до конца, невзирая на счет.

— Что во-вторых?

— Роль Андрея Шевченко и его штаба, где четыре итальянских специалиста во главе с Мауро Тассотти. На Апеннинах всегда восхищались работой Валерия Лобановского, не скрывали, что многое у него позаимствовали. Когда я перешел в «Фиорентину», убедился — тренировочный процесс похож на тот, что был в Советском Союзе. Особенно это касается тактики. Думаю, на подобных ощущениях ловил себя в «Милане» и Шевченко.

— В игре сборной Украины чувствуется итальянская рука?

— Ну конечно! Как раз отсюда надежные действия в обороне. Играют вторым номером, очень плотно, цепко, стараются не оставлять свободных зон. Быстро выбегают в контратаки. Важно, что сборную Украины возглавляет человек, игравший в поле.

Источник: AFP 2021

— В 1/8 финала Зинченко наконец показал, за что его в «Манчестер Сити» держат?

— Да. А то в матче с голландцами превратился в регулировщика. Размахивал руками, рассказывал, куда бежать, кому отдавать. Видно — возомнил. За такое отношение немедленно последовала расплата — победный гол Дюмфрис из-под Зинченко и забил. Уверен, тренеры поговорили с парнем, объяснили, что на поле каждый должен заниматься своим делом. Тот прислушался. Другой важный момент — против шведов его поставили на левый фланг, знакомый по игре за «Манчестер Сити». И вот результат — сначала сам все классно исполнил, потом ассистировал Довбику.

— По итогам четырех матчей — лучший игрок сборной Украины?

— Ярмоленко. Забивает, отдает. В каждой игре от него исходит реальная опасность воротам соперника. К сожалению, физически на весь матч Андрея сейчас не хватает. Шведы здорово его измотали, с 70-й минуты уже еле дышал. Я видел, как ему тяжело. Но все равно бежал, бодался, цеплялся за мяч.

— С морально-волевыми качествами порядок.

— Да! Как и у его товарищей по команде. Шведы-то — ребята мощные, великолепно готовы функционально. За ними был контроль мяча, все подборы. Казалось, еще чуть-чуть — и задавят, задушат, забьют второй гол. Но украинцы выстояли, дотерпели. А на последних секундах, когда уже шло к серии пенальти, провели быструю атаку и вырвали победу. Молодцы!

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Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

Ярмоленко

— К Яремчуку проявляет интерес «Милан». Как думаете, в Италии парень потянет?

— Почему нет? Вон Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» — и на второй год стал лучшим распасовщиком серии А! У Яремчука тоже очень хорошие данные. Форвард скоростной, постоянно нацелен на ворота. 20 мячей, забитых в этом сезоне за «Гент», — серьезный показатель. У нас бельгийский чемпионат явно недооценивают. Российских футболистов туда не затащишь, все ждут приглашения из топ-лиг. Зато украинцы охотно едут в Бельгию, которая становится для них трамплином в клубы более высокого уровня.

— А вот у Ярмоленко в Европе не получилось.

— Уезжать надо вовремя. На мой взгляд, Андрей в украинском чемпионате пересидел. Лет шесть назад руководители «Эвертона» попросили меня посодействовать переходу Ярмоленко. Я летал в Киев, общался с представителями «Динамо». Разумеется, с самим Андреем поговорил. Он произвел очень приятное впечатление. По человеческим качествам — вообще никаких вопросов.

— Сколько «Эвертон» готов был заплатить за Ярмоленко?

— 15 миллионов фунтов. С киевлянами финансовые условия вроде бы согласовали, но в последний момент все сорвалось. Жаль. Оказался бы Андрей в «Эвертоне» — думаю, карьера сложилась бы иначе.

Источник: AFP 2021

— Его и в те годы на 90 минут не хватало?

— Ну что вы! Тогда это была машина. Спокойно носился весь матч. Если бы физически не выдерживал, английские клубы в жизни бы не заинтересовал.

Самоотдача

— Актер Ростислав Хаит считает, что Шевченко как тренер сильнее Черчесова. Разделяете мысль?

— Да — если отталкиваться от качества игры на чемпионате Европы и результата. Вот два основных критерия. Одна команда — в плей-офф. Другая заняла последнее место в группе и отправилась домой. Тем же шведам мы проиграли и в Лиге наций, и в недавнем товарищеском матче. Вчистую! А украинцы победили их и вышли в четвертьфинал. Они и с голландцами бились достойно, едва не зацепили ничью. А мы…

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— Что?

— Получили бы от Голландии трешку, как от Бельгии, — и до свидания. С командами такого уровня сражаться на равных пока не умеем.

— Чему нам стоит поучиться у сборной Украины?

— Да хотя бы желанию и самоотдаче. В любой ситуации нужно бороться до конца. Возьмем наш матч с Бельгией. Все инертно, вяло, на второй скорости… Ни рывков, ни подкатов, ни агрессии. Мол, проиграли, и ладно. Ну нельзя же так! Где самолюбие? Спортивная злость? Пусть что-то не получается — но не опускай рук! Беги, цепляйся, выгрызай мяч! В этом плане сборная Украины — пример для подражания. Там у футболистов всегда глаза горят. На поле никто не отбывает номер, прямо искры летят. А как было в мое время, знаете?

— Как?

— Выкладывались настолько, что матч заканчивался, мы доползали до раздевалки и сидели по 15−20 минут. Не было сил дойти до душевой. Сейчас в России такого почти не увидишь. Все свеженькие, довольные, быстренько помылись, обмазали волосы гелем, прыгнули в автомобиль — и по газам.

Катастрофа

— Черчесов как тренер сборной себя исчерпал?

— К чему самообман? Черчесов затягивает нас в болото. Нужны перемены! Иначе так и будем болтаться на задворках европейского футбола. Бескова в 1964-м за серебряные медали с должности сняли! А тут четвертое место в группе — и тренера оставляют. За выход в восьмерку присуждают футболистам звание «заслуженных»… Это же издевательство!

— Как вам позиция техкома РФС? Работу Станислава Саламовича на Евро признали неудовлетворительной, но выразили ему доверие.

— Даже сложно прокомментировать такое решение. Оно меня просто убило… Вот интересно, а сам Черчесов о чем думает? Другой бы на его месте сказал: «Ребята, извините, я виноват». И написал бы заявление.

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— Как полагаете, на чемпионат мира в Катар попадем?

— Дай-то бог! Но пока у меня очень большие сомнения.

— Если не Черчесов, то кто? Иностранец?

— Почему? Есть и в России хорошие специалисты. Бердыев, Газзаев, Семин…

— Бердыев и Газзаев давно никого не тренируют.

— Ну и что? Наверняка оба изголодались по футболу, в их квалификации сомнений нет. Уверен, и тот и другой сработали бы эффективнее. Сразу встряхнули бы игроков. Семин — тоже отличный вариант. Юрий Палыч — это опыт. Харизма. При нем «Локомотив» в последние годы выглядел здорово.

— Давайте о тех, кто остался на Евро. За счет чего сборная Украины может одолеть Англию?

— Мне кажется, у наших соседей нет шансов. Англичане сейчас очень хороши, да и объективно выше классом. Немцев обыграли заслуженно, в четырех матчах на Евро не пропустили ни разу. Из оставшихся команд именно Англия для меня — фаворит номер один.

— А номер два?

— Бельгия. Думаю, кто-то из этой пары и завоюет трофей.

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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