Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020

«Англия выйдет точно в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдёт Чехию. Бельгия с Италией? Это большая проблема… если я не скажу “Италия”, завтра я приземлюсь, и они убьют меня, поэтому я должен сказать “Италия”. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это ещё один большой матч», — приводит слова Моуринью Football Italia.