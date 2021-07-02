Жозе Моуринью дал прогноз на четвертьфинальные матчи Евро-2020
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Англия выйдет точно в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдёт Чехию. Бельгия с Италией? Это большая проблема… если я не скажу “Италия”, завтра я приземлюсь, и они убьют меня, поэтому я должен сказать “Италия”. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это ещё один большой матч», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Четвертьфинальный матч Испания — Швейцария пройдёт сегодня, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча сборных Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов, 3 июля, пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).