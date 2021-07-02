Петкович спасал наркоманов и знает девять языков. Он задавил французов, интересен «Зениту» и сыграет с Испанией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петкович спасал наркоманов и знает девять языков. Он задавил французов, интересен «Зениту» и сыграет с Испанией

Владимир Петкович — один из главных героев победы сборной Швейцарии на Евро-2020. На него даже обратили внимание в «Зените».

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24
фотографии
24
фотографии

При этом еще недавно швейцарцы считались одной из слабейших команд турнира, когда проиграли 0:3 Италии и сыграли 1:1 со сборной Уэльса. Петкович даже направил болельщикам открытое письмо, в котором объяснился. Вот его часть:

«Мы хотели подарить вам волшебную ночь, чтобы вы гордились нами и нашей Швейцарией. После многих невзгод из-за длительного периода пандемии мы хотели порадовать вас победой над Италией. Мы так долго готовились к матчу — возможно, даже чересчур. И в итоге оставили только разочарование. Разочарование для вас, для нас и для четырех тысяч швейцарцев, поддержавших команду в Риме. Мы очень сожалеем об этом, — писал Петкович.

Хотя бы за это письмо можно уважать швейцарского тренера. Но в его биографии есть еще классные истории.

Был социальным работником и пытался найти квартиру наркоманам. Позже признался, что это помогло ему в тренерской карьере

Петкович переехал в Швейцарию в 24 года. Изначально он изучал там юриспруденцию, а между тем пошел работать тренером в клуб «Беллинцона». Однако на первых порах он не ограничился тренерской деятельностью и трудился еще в общественной организации Caritas.

Петкович там заботился о безработных. Как говорит он сам, некоторые из них были наркоманами и алкоголиками. Владимир помогал им справиться с повседневной жизнью и найти работу.

«Эта деятельность помогла мне лично. Особенно в том, что касается лидерства и разрешения конфликтов. И этот опыт, в свою очередь, оказался чрезвычайно полезным для моей работы тренером. Потому что футбол — это не просто физическая активность. Там также требуется соответствующая психологическая подготовка», — подчеркнул Петкович.

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Позже ему захотелось больше времени уделять работе в клубе, поэтому он покинул Caritas.

Говорит на девяти языках, но в Швейцарии его обвиняли в плохом немецком. Он назвал такое отношение расистским

Петковича можно назвать полиглотом. Помимо его родного хорватского он умеет общаться на сербохорватском и на боснийском. Также он свободно говорит на английском, французском, испанском, немецком, итальянском и даже на русском языках.

Однако даже при таком раскладе в Швейцарии не всех удовлетворяет его уровень немецкого (это один из основных языков в стране). Речь о немецкоязычной части населения, которой не понравился его балканский акцент. Владимир в разговоре с журналистами ответил критикам:

«Я уже заметил, что некоторых людей беспокоит то, что я не говорю на идеальном немецком. Особенно в комментариях читателей. Но такие люди расисты по отношению к себе и, возможно, не имели хорошего воспитания», — сказал тренер.

Петкович работает в сборной Швейцарии уже семь лет. В течение этого времени он не раз подвергался критике в местных СМИ. Это происходило, например, когда он не вызвал на один из сборов Джердана Шачири. Также после завершения карьеры в сборной Валона Бехрами СМИ сообщали, что он сделал это из-за давления Петковича.

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Кстати, вот что он еще говорил о критике перед игрой с французами: «Я уже как семь лет привык к этому. Наношу немного вазелина себе на голову, чтобы вода (критика) могла стекать. Я ничего не чувствую!».

Материально помогал во время войны в Югославии: «Страшно слышать в телефоне удары гранат»

Владимир родился в городе Сараево (сейчас это Босния и Герцеговина). В 1987-м он уехал оттуда, а в 1991 году началась война. Петкович успел выехать из страны благодаря специальному разрешению правительства для футболистов.

«Я родом из города, который до войны формировался благодаря ощущению жизнерадостности, некоторой легкости, искусства», — утверждает Петкович.

В период с 1992 по 1995 год в Сараево погибло около 11 000 человек. Петкович не любит говорить на эту тему, но все равно переживал за людей в родном городе. В интервью он утверждал, что каждый раз ждал нового контракта, чтобы материально помочь соотечественникам на родине.

«Это было чрезвычайно трудное время для меня. Тем более что мои родители и друзья еще были там. Страшно слышать в телефоне удары гранат. К счастью, позже мне удалось перевезти родителей к себе», — говорил он.

С момента начала войны Петкович прошел путь от игрока маленьких швейцарских клубов до местных грандов, таких как «Сьон» и «Янг Бойз». Затем уже стал тренером «Лацио», а сейчас сотворил главную сенсацию на Евро-2020.

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Франция
3:3
По пенальти: 4:5Основное время: 3:3 (0:1)
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1980
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1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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