Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отвечает на вопросы журналистов на итоговой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отвечает на вопросы журналистов на итоговой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему национальной команде на чемпионате Европы — 2020 не удалось выступить так же успешно, как на чемпионате мира — 2018.
«Почему нам не удалось повторить успех 2018 года? Потому что чётко понимали — я уже говорил про это на техкоме — что мы физически готовы, но, чтобы эти кондиции дали в конечном итоге результат, нужны были кураж и определённое вдохновение. Наша задача была — выглядеть на чемпионате мира конкурентоспособными. Когда мы готовились к чемпионату мира, мы выстраивали химию в команде. Нам задавали вопросы, почему нет того или иного игрока, но это касается самого футболиста — нельзя об этом говорить открыто. Ему говорилось обо всём лично. И так мы потихонечку выстраивали команду. На чемпионате мира вы всё видели.
Когда я был молодым, всегда дрался с теми, кто умнее меня. С возрастом, наоборот, стараешься брать
Как сейчас помню своё состояние. Могу даже сказать, что Левитин после матча позвонил мне и успокаивал. Даже он заметил, что я более возбуждён, чем обычно: я видел, что это уже не то, что было. Появились
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.