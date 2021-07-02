Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отвечает на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему национальной команде на чемпионате Европы — 2020 не удалось выступить так же успешно, как на чемпионате мира — 2018.

«Почему нам не удалось повторить успех 2018 года? Потому что чётко понимали — я уже говорил про это на техкоме — что мы физически готовы, но, чтобы эти кондиции дали в конечном итоге результат, нужны были кураж и определённое вдохновение. Наша задача была — выглядеть на чемпионате мира конкурентоспособными. Когда мы готовились к чемпионату мира, мы выстраивали химию в команде. Нам задавали вопросы, почему нет того или иного игрока, но это касается самого футболиста — нельзя об этом говорить открыто. Ему говорилось обо всём лично. И так мы потихонечку выстраивали команду. На чемпионате мира вы всё видели.

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Когда я был молодым, всегда дрался с теми, кто умнее меня. С возрастом, наоборот, стараешься брать что-то от тех, кто умнее тебя. Поэтому ты залезаешь куда-то и начинаешь искать. У велосипедистов есть такое выражение: «Набрать наглый ход». Вот команда его и набрала. Некоторые игроки закончились с момента чемпионата мира, но команда пошла на ходу, который мы набрали в 2018-м. Но к этому лету он приостановился. Ровно 10 месяцев мы команду не видели. 10. Месяцев. После такой долгой паузы, опять же, кто-то заболел, кто-то не заболел. Первый матч был с Сербией — я с опаской ждал эту игру. Когда ты так долго не видел команду, а тут они все приехали, ты чётко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Мои ли, футболистов ли — но это абсолютно другое. Вроде игроки те же, а ситуация изменилась.

Как сейчас помню своё состояние. Могу даже сказать, что Левитин после матча позвонил мне и успокаивал. Даже он заметил, что я более возбуждён, чем обычно: я видел, что это уже не то, что было. Появились какие-то нюансы, ставшие первым звонком к тому, что нас ждёт дальше. И если мы тогда команду готовили два года, то сейчас это нужно было делать на ходу. С чемпионата мира у нас осталось девять футболистов. Не хочу сравнивать, но это уже совсем другое", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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Россия
1:4
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Венгрия
Венгрия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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