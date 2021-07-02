Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России
Специалист намерен дальше работать с командой и уже готовится к матчу со сборной Хорватии.
Специалист намерен дальше работать с командой и уже готовится к матчу со сборной Хорватии.
«Как бы спокойно сформулировать по поводу отставки… Чтобы это было правильно понято.
Я не думал, что буду
Я могу ошибаться и говорить эпитетами, но это государственная должность. детального разговора с моим руководителем у нас не было. Сказать «спасибо, до свидания» можно, а сказать «спасибо, а кто это дальше будет делать» — уже сложнее. Мы не в песочнице играем. Давайте все успокоимся.
Мы попали на большой турнир, который мы считали нашим чемпионатом Европы. Нам нужно было на него выйти, как и на домашний чемпионат мира. Мы это сделали. Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу, да. Задача на сегодняшний день — обыграть Хорватию", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.