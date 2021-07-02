Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России

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«Как бы спокойно сформулировать по поводу отставки… Чтобы это было правильно понято. Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды вступления на должность я считаю её государственной. Меня сюда никто не приглашал — в моём понимании, может, я немного старой школы, но это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Это раз.

Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную. Не то, что я нацеливался или мечтал,. но, если тебя зовут, надо дать добро, что я готов. Выражаясь военным языком, каждый солдат своей страны. Мне дали задание — я его выполняю. Уже пять лет. По поводу отставки и любых других громких фраз, у журналистов такая работа. Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный — может быть. Но я не могу таким быть на своей должности. Надо сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим.

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