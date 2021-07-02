Черчесов: непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России

«Когда у нас закончился ЧМ, мы думали, что получили Кутепова и Джикию, связку, которая дальше должна нас радовать и представлять. Но получилось так, что Кутепов перестал играть в своём клубе. Сейчас у нас есть Дивеев. Извиняюсь, но уже опыт подсказывает, что ты никогда не знаешь, как всё выльется. У Дивеева сейчас новый тренер — кстати, поздравляю Алексея Березуцкого — им интересуются за рубежом. Мы не знаем, в каком состоянии получим его в сентябре. Может, он уже будет другой клуб представлять. Заранее, наперёд сказать невозможно. Если в первый сбор мы к этому относились эмоционально, то сейчас уже намного спокойнее.