Черчесов не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы в сборной

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«Недавно прочитал, что работа признана неудовлетворительной. В моем понимании я бы возразил. Есть результат, и есть работа. Потому что работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Это — раз. Почему не удалось повторить (успех чемпионата мира-2018)? Абсолютно четко понимаю, и я это сказал на техкоме, мы физически были готовы, чтобы кондиции дали результат, (но) нужен кураж, вдохновение, чтобы оно в команде было. У меня и блокнот лежит у тумбочки, чтобы ночью встать и записать мысль», — сказал Черчесов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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«С первой игры я слышал слово “отставка”. С первого дня. Мы готовили команду к чемпионату мира через контрольные матчи. Когда ты готовишь через контрольные матчи — сортируешь игроков. Соперники против нас играли с удовольствием. Мы понимали, что чисто по спортивному принципу мы не будем выигрывать. Меня ругали, что рейтинг (сборной России в ФИФА) падает. Но мы думаем о рейтинге или о подготовке к турниру? Мы думали о конечном результате», — продолжил главный тренер сборной России.

Технический комитет РФС 30 июня признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но оказал специалисту доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера.